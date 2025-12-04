Campaña de recogida de juguetes nuevos en la Fundación Unicaja de Cádiz

La Fundación Unicaja lanza en Cádiz una nueva campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, Nuevo Hogar Betania, Nuevo Futuro Cádiz y Fundación Márgenes y Vínculos. La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, en la calle San Francisco. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que también se llevará a cabo en los centros culturales de Málaga, Almería, Sevilla y en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, permitirá que cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos. Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (C/San Francisco, 26) en horario de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, Nuevo Hogar Betania, Nuevo Futuro Cádiz y Fundación Márgenes y Vínculos.

Así, Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

Nuevo Hogar Betania brinda apoyo integral a las personas en situación de exclusión social a través de la cooperación entre la persona con problemas sociales graves y un equipo multidisciplinar especialista para lograr la inclusión plena. La asociación acompaña a las personas desde el inicio de sus procesos individualizados de recuperación hasta la inclusión social a todos los niveles (social, laboral, cultural...). Entre sus áreas de actuación se encuentran la trata de seres humanos y violencia de género, personas sin hogar, área de emergencias y atención humanitaria, intervención en el territorio, empleo y formación.

Nuevo Futuro Cádiz, por su parte, ofrece atención continua desde la prevención, protección y acompañamiento a la infancia y juventud más vulnerable, y a sus familias, poniendo a su disposición hogares de acogida en España a niños, niñas y jóvenes desprotegidos y carentes de un ambiente familiar para acompañarlos en el desarrollo de su proyecto vital.

Finalmente, la Fundación Márgenes y Vínculos trabaja por la promoción de los derechos, la protección, la igualdad, la cultura, la convivencia, la educación y el bienestar de las personas. Desarrollan proyectos y servicios sociales destinados a la infancia, las familias, la mujer, personas con discapacidad, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad desigualdad.