La Fundación Unicaja reúne los nombres más destacados del arte contemporáneo en Cádiz

La Fundación Unicaja, con la colaboración del Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz, presenta ‘Materia Común’, una muestra colectiva de arte contemporáneo que reúne algunos de los nombres más destacados del panorama artístico actual de Cádiz. La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, junto a los comisarios de la muestra María Caro y Fran Bravo, acompañados por artistas participantes, han presentado esta exposición que realiza una cartografía contemporánea del estado del arte en la provincia gaditana a través de una treintena de obras en diferentes lenguajes como la pintura, la instalación, archivo intervenido, la vídeo creación o el objeto. Se podrá ver hasta el 1 de marzo del próximo año en el centro cultural de la Fundación Unicaja en Cádiz, en la calle San Francisco.

'Materia común' propone un diálogo entre distintas generaciones de artistas gaditanos que, desde lenguajes y materiales diversos, reflexionan sobre los vínculos entre memoria, territorio y transformación. La exposición reúne obras que exploran la tensión entre la raíz y el desplazamiento, entre lo visible y lo velado, entre el objeto cotidiano y su carga simbólica. Cada pieza actúa como fragmento de una arqueología afectiva que conecta la experiencia individual con la historia compartida. En conjunto, la muestra compone un mapa sensible del arte contemporáneo hecho desde y hacia Cádiz: un territorio de regreso, de huellas y resonancias.

Esta muestra reúne a una generación diversa de artistas vinculados a la provincia de Cádiz, ofreciendo una mirada fragmentaria pero cohesionada sobre la creación contemporánea. La exposición cuenta con obras de Alegría y Piñero, Alicia Sibón, Ana Barriga, Ana Estrada, Antonio D. Resurrección, Chanivet, Cristina Mejías, Fátima Conesa, Fernando Clemente, Fuentesal Arenillas, Javier Palacios, Javier Velasco, Juan Carlos Bracho, José Carlos Naranjo, Juan del Junco, Juan Isaac Silva, Martínez Bellido, MP&MP Rosado, Pablo Castañeda, Pilar Millán, Silvia Lermo, Tete Álvarez y Víctor González.

La muestra es una oportunidad única para descubrir la fuerza y diversidad del arte contemporáneo en Andalucía y se concibe como un espacio de encuentro abierto a la reflexión y al diálogo a través de un programa de actividades con talleres, visitas guiadas, coloquios y encuentros con artistas, que arrancará el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas con una conferencia sobre el dibujo en el arte contemporáneo de Juan Carlos Bracho. El sábado 29 de noviembre la performer Emma Kañas ofrecerá una visita guiada a las 11:00 horas para conocer las claves de la muestra.

El martes 16 de diciembre a las 19:00 horas tendrá lugar un coloquio con Sonsoles Martínez, directora de Espacio Derivado en Sevilla, y Paco Cano, comisario y gestor cultural. Moderado por los comisarios de la exposición, Fran Bravo y María Caro, el encuentro persigue reflexionar sobre la creación, la gestión y los nuevos espacios de diálogo artístico en Andalucía.

Una imagen de la exposición. / Fundación Unicaja

El sábado 20 de diciembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar el taller ‘Modelado en Cera’ con Alicia Sibón; el sábado 27 de diciembre, a las 11:00 horas, se desarrollará el taller ‘El collage contemporáneo’; y el sábado 3 de enero, a las 11:00 horas, se celebrará el taller ‘Del proceso a la obra. Explorando caminos creativos con Ana Estrada’. Además, se ofrecerá una visita guiada el sábado 17 de enero, a las 11:00 horas. La programación culminará con la presentación del libro de artista Kohlefaden, de Pilar Millán, que tendrá lugar el 28 de enero a las 19.00 horas. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

La exposición ‘Materia Común’ puede visitarse hasta el 1 de marzo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (Calle San Francisco, 26) de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.