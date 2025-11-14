La filósofa Nerea Blanco inaugura el nuevo ciclo de diálogos de la Fundación Unicaja en Cádiz

La Fundación Unicaja abordará los grandes desafíos del futuro en su nuevo ciclo de conferencias y diálogos con pensadores y divulgadores ‘Cultura 360º’. La filósofa, escritora y divulgadora Nerea Blanco será la encargada de inaugurar el 26 de noviembre la programación de este espacio de reflexión en Cádiz que contará con la participación del escritor y editor Carlos Taibo, la bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, el poeta y dramaturgo Álvaro Tato y la bailaora y coreógrafa Rocío Molina. El Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz acogerá estos encuentros a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología el ciclo tratará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo.

‘Cultura 360º’ arrancará el 26 de noviembre con la filósofa, escritora, divulgadora y creadora de la plataforma ‘Filosofers’ Nerea Blanco, que ofrecerá la charla ’Filosofía para tiempos de desinformación’ en la que abordará el uso de la filosofía actual e histórica como mecanismo y vehículo para el enjuiciamiento de la realidad actual, marcada por el acceso masivo a la información y a la “desinformación” fruto de la misma y del mal uso de los medios actuales.

El 15 de enero el escritor y editor Carlos Taibo impartirá la charla ‘Entre el decrecimiento y el colapso’ en la que reflexionará sobre los grandes peligros a los que se enfrenta la economía de nuestros días a nivel global y particular.

La bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente ofrecerá el 26 de febrero la charla ‘Biodiversidad. Lecciones de la naturaleza para un futuro sostenible’ en la que hablará sobre la crisis de biodiversidad y el cambio climático, el papel de los suelos vivos y los paisajes funcionales, y por qué la agricultura regenerativa es una solución basada en la naturaleza capaz de transformar fincas, comunidades y territorios.

La programación continuará el 13 de marzo con el filósofo, ensayista y pedagogo José Antonio Marina con la charla ‘Inteligencia y creatividad’ en la que hablará sobre sus estudios sobre la inteligencia y los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica.

El 8 de abril el poeta, dramaturgo y actor Álvaro Tato ofrecerá la charla ‘Clásicos vivos a escena’ en la que reflexionará a partir de sus experiencias en compañías como Ron Lalá, Ay Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico acerca de la vigencia del teatro clásico universal, y reivindicará la urgente necesidad de los grandes clásicos en los tiempos actuales.

Cerrará el ciclo el 7 de mayo la bailaora y coreógrafa Rocío Molina con “Lo que el cuerpo sabe. Amagos e intenciones de mis formas flamencas”, una conferencia performativa donde la protagonista, Premio Nacional de Danza en 2010 y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2022, propondrá una reflexión viva sobre el cuerpo flamenco como territorio de conocimiento y transmisión.

Todos los encuentros de ‘Cultura 360º’ se celebrarán a las 19:00 horas en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja de Cádiz (calle San Francisco, 26) con entrada libre hasta completar aforo.