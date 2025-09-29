Los taxistas de Puerto Real propondrán al Ayuntamiento una subida de la tarifa urbana

La situación del taxi en Puerto Real es “insostenible económicamente”. Es lo que asegura Antonio Flores, presidente de la Agrupación de Taxistas de Puerto Real, que ya ha encargado un estudio económico para plantear al pleno de la corporación municipal una subida de las tarifas, que están reguladas y fijadas por el Ayuntamiento de Puerto Real.

“La subida de precios está castigado muy especialmente al sector del taxi”, asegura Flores, quien recuerda que el precio de los seguros ha aumentado en los últimos dos años en una horquilla del 100% al 300%. De hecho, a principios de este año más de 60.000 taxistas de todo el país salieron a protestar por esa subida que consideran un “despropósito”.

A los precios de los seguros, que de un año a otro puede crecer hasta en mil euros de media, se suman el incremento de los precios de los propios vehículos, del combustible y el de los recambios. “Así no podemos aguantar y nos vemos obligados a aumentar las tarifas”, aseguran los taxistas de la Villa.

La última revisión de la tarifa urbana del servicio del taxi en Puerto Real se aprobó en un pleno extraordinario celebrado en diciembre de 2022 y empezó a funcionar con el año 2023. Entonces se modificaba una tarifa que llevaba inmóvil nueve años. Ahora solo han pasado tres para que el precio establecido entonces sea incapaz de cubrir las necesidades de un sector que dice sentirse “ahogado”.

La Agrupación de Taxistas ya ha encargado el estudio económico que servirá de base para la revisión de las tarifas que se propondrá a la corporación municipal. “Queremos tenerlo cuanto antes para que se pueda aprobar antes de que finalice el año y pueda entrar en vigor en el año 2026”, explica Antonio Flores. De este estudio dependerá el incremento que se proponga, que en la última actualización fue de aproximadamente un 11%, aunque es cierto que entonces llevaba sin modificarse casi una década.

La situación actual del sector tiene muchas similitudes con el escenario de hace unos años: incremento de los costes de explotación con aumentos incluso por encima del IPC; la escalada de los precios en general, con especial incidencia en el precio de los carburantes; y por último la recesión en la demanda del producto ofertado por el sector.

La tarifa actual del taxi en Puerto Real, según el estudio realizado por la Agrupación Local de Taxistas es más barata que en las poblaciones cercanas, en una provincia que ya de por sí tiene las menores tarifas de España. Actualmente, tomando como referencia el precio de la “bajada de bandera”, la media provincial se sitúa en 1,76 euros, mientras que en Puerto Real el precio es de 1,41 euros. Lo mismo ocurre en otros medidores como el precio del kilómetro recorrido que en la Villa cuesta 0,75 euros cuando la media de las ciudades del entorno es de 0,82 euros.