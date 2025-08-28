El Río San Pedro se moviliza para exigir mejoras en su ambulatorio

Alrededor de 300 vecinos de la barriada Río San Pedro de Puerto Real salieron a la calle en la tarde de ayer para mostrar su rechazo unánime a los recortes sanitarios que sufre la barriada y manifestar su preocupación “ante un posible cierre progresivo del ambulatorio del barrio”.

Fue precisamente ante las puertas de este centro sanitario donde celebraron una asamblea ciudadana, en la que participaron vecinos y representantes de colectivos locales, para denunciar la “reducción de personal médico y de servicios esenciales, la falta de atención pediátrica, y el aumento en los tiempos de espera para ser atendidos”. Además, exigieron respuestas inmediatas y el compromiso público de la Junta de Andalucía de que “el centro no será víctima de más recortes”.

Allí mismo dieron lectura a un manifiesto con las principales demandas, entre las que destacaron un refuerzo urgente del personal, la mejora de las infraestructuras, una atención sanitaria digna y la garantía de la continuidad del servicio. Adelantaron que, si no se da respuesta a sus peticiones en los próximos días, iniciarán un calendario de movilizaciones.