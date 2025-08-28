CCOO denuncia el cierre del consultorio del Río San Pedro por las tardes

La sección sindical de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO Cádiz vuelve a denunciar el cierre de las consultas por la tarde en el centro de salud del Río San Pedro de Puerto Real, dependiente del consultorio Ribera del Muelle, “una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de más de 5.500 vecinos y vecinas de la barriada”, según el sindicato

Ya a comienzos de verano advirtió el sindicato del cierre de centros de Atención Primaria en distintos municipios, entre ellos los de Puerto Real (Casines y Río San Pedro). “Ahora, lejos de corregirse, la situación se prolonga, porque durante la primera quincena de septiembre no habrá atención en horario de tarde. Desde el 18 de septiembre y hasta final de mes, el consultorio solo contará con un médico de lunes a jueves por la tarde, lo que deja la asistencia muy limitada”, lamenta Comisiones Obreras. Así, insisten en que no será hasta octubre cuando se recupere parcialmente la normalidad, con dos médicos los lunes, un médico de martes a jueves y el centro cerrado los viernes.

Sobre el anuncio realizado por la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, que informó de la contratación de dos médicos que eligieron este centro de salud en el acto único de oferta de empleo para los residentes que han finalizado su periodo de formación, el sindicato explica que “uno se incorporará el 1 de septiembre en horario de mañana y otro en octubre para reforzar la tarde”. Sin embargo, consideran que “este calendario no resuelve la falta de cobertura inmediata ni garantiza que la plantilla esté dimensionada a la población a la que presta servicio”.

CCOO critica, además, las declaraciones de la propia delegada de Salud no son claras, “para no afirmar el cierre de tarde, cuando la realidad es que en septiembre no habrá atención vespertina durante al menos dos semanas completas”.

Desde CCOO entienden que la organización actual es inaceptable: “no se puede dejar a un solo médico para toda una barriada, ni cerrar un consultorio entero durante semanas, obligando a los pacientes a desplazarse a Puerto Real para urgencias. La cobertura de tardes debe ser estable y con, al menos, dos médicos todos los días de lunes a viernes”.

“Este cierre y recortes evidencian la política sanitaria del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía: deteriorar la sanidad pública, dejar sin servicios a miles de ciudadanos y ciudadanas y derivar recursos hacia la sanidad privada”, dice la sección sindical de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Cádiz.

Por todo ello, hacen un llamamiento a la población del Río San Pedro y de toda la Bahía a movilizarse en defensa de una Atención Primaria digna y cercana, con plantillas suficientes, cobertura de bajas y servicios públicos de calidad que no dependan de calendarios políticos ni de intereses privatizadores.