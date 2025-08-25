Salud niega que exista intención de cerrar el Centro de Salud del Río San Pedro

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, se ha reunido este lunes con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, para abordar cuestiones de interés en este municipio. En este encuentro, celebrado en la Delegación Territorial, se ha tratado sobre el desarrollo del Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud en la localidad, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria.

La delegada ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud ha cubierto el 100% de las necesidades de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la Bahía de Cádiz y La Janda, tanto en puntos fijos como en las unidades móviles, lo que ha permitido garantizar durante este verano la cobertura asistencial. Ha destacado además el compromiso y el esfuerzo de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, sin los cuales los diferentes planes de atención sanitaria al cabo del año serían imposibles.

En relación a los centros sanitarios, la delegada ha señalado que todos se han mantenido abiertos en horario de mañana. En el caso del centro de Río San Pedro, además ha señalado que este centro no va a cerrar y que incluso el 1 de octubre incorporará dos médicos de familia que eligieron este centro de salud en el acto único de oferta de empleo para los residentes que han finalizado su periodo de formación.

Respecto al Hospital de Puerto Real, la delegada territorial de Salud y Consumo ha destacado que el centro mantiene este verano una intensa actividad quirúrgica. Así, por ejemplo, en el mes de julio sus quirófanos han funcionado al 94%, por encima de la media provincial. Asimismo, ha puesto de relieve que también en julio se abrió la nueva planta de hospitalización especializada en Oncohematología y Cuidados Paliativos, que ha venido a reforzar y mejorar la asistencia a estos pacientes.

Eva Pajares ha agradecido a la alcaldesa de Puerto Real la buena disposición y el interés mostrados en este encuentro y le ha tendido la mano para cualquier cuestión que necesite relativa a su departamento.