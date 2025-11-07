Puerto Real recupera la memoria de los soldados repatriados de la Guerra de Cuba

El próximo lunes 10 de noviembre a las 19:00 horas, el Centro Cultural San José de Puerto Real acogerá la conferencia “Soldados en el olvido. Repatriados de la guerra cubano-hispano-norteamericana fallecidos en El Trocadero a fines del año 1898”, impartida por el historiador Manuel Jesús Izco Reina, doctor en Historia.

La ponencia se centra en los 104 soldados españoles que, tras ser repatriados de la Guerra de Cuba, fallecieron en condiciones precarias en un hospital militar improvisado entre las ruinas del castillo de San Luis, en la isla del Trocadero.

Desde 2016, Izco Reina ha llevado a cabo una rigurosa investigación de diez años con el objetivo de recuperar la identidad de estos soldados, cuyos nombres permanecían en el anonimato. La conferencia supone un acto de justicia histórica, al poner nombre a quienes perdieron la vida en Puerto Real tras regresar enfermos de la guerra.

Además, se recordará el papel solidario del pueblo de Puerto Real, que se volcó en la atención a estos soldados. Desde entonces, existía el deseo de rendirles homenaje con un monumento funerario en la fosa común del cementerio de San Roque, donde fueron enterrados. Ese deseo se hará realidad 127 años después, con el homenaje previsto el martes 11 de noviembre.

Soldados en el olvido

Fue en 2016 cuando el historiador puertorrealeño (ahora Doctor en Historia), Manuel Izco, ganó uno de los premios del concurso que celebra la revista Adiós Cultural, en la categoría de mejor historia documentada ocurrida en un cementerio español.

El galardón lo obtuvo la historia titulada ‘Soldados en el Olvido’, que narra la deuda funeraria que los gaditanos tienen con más de un centenar de soldados españoles que regresaron de la Guerra de Cuba y que recibieron sepultura en una fosa común en el cementerio de San Roque de Puerto Real.

Fue a finales del año 1898 tras fallecer de distintas dolencias en el hospital que dispuso en el castillo de San Luis del Trocadero, sin que se señalara el lugar con ningún elemento funerario, pese a la iniciativa de los vecinos de Puerto Real a comienzos del pasado siglo XX.

Sobre este tema, Manuel Izco publicó el libro Puerto Real y sus espacios funerarios, fruto de una investigación de más de 15 años. En él analiza la realidad funeraria de la localidad a lo largo de su historia, desde su fundación hasta el pasado siglo XX.