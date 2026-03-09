Puerto Real empieza a implantar el contenedor marrón para los residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de GEN, avanza en el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de reciclaje con la implantación inminente del contenedor marrón, destinado a los residuos orgánicos. Se trata de un paso decisivo para mejorar la eficiencia del servicio municipal de recogida y para implicar a la ciudadanía en la protección ambiental del municipio.

Con motivo de esta novedad, en las próximas semanas se pondrá en marcha una campaña divulgativa por barrios para explicar el funcionamiento del nuevo sistema y se entregará un kit compuesto por un cubo aireado de 10 litros, un rollo de bolsas compostables y un folleto explicativo. Su objetivo es fomentar la separación en origen de los residuos orgánicos y recordar la obligatoriedad de clasificar correctamente todas las fracciones.

El nuevo contenedor marrón contará con sistema de apertura mediante tarjeta, lo que permitirá hacer un seguimiento del uso y avanzar hacia un modelo de tarifa justa, en el que cada vecino pague en función de su implicación en la separación de residuos. La correcta separación permitirá transformar los residuos orgánicos en compost y/o biogás, cerrando así el círculo de la economía circular y reduciendo los problemas derivados del depósito en el contenedor gris.

Al contenedor marrón deberán ir todos los restos orgánicos tales como: restos de fruta y verdura, restos de carne y pescado, cáscaras de huevo y frutos secos, pan y sobras de comida, posos de café e infusiones, pequeños restos de jardinería, entre otros.

Cubo aireado de 10 litros que se entregará a los vecinos / DCA

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha subrayado que esta implantación supone “un cambio de modelo en la gestión de residuos”, un cambio además marcado por la legislación vigente. Desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos en 2022, los residuos que se depositan en el contenedor gris suponen un coste elevado: 30 euros por tonelada, lo que en Puerto Real se traduce en casi medio millón de euros anuales. Por ello, la incorporación del quinto contenedor es una obligación legal y una necesidad económica para el municipio.

Durante el año 2025, Puerto Real recogió 17.731.600 kg de residuos en el contenedor gris. Se estima que alrededor del 40% de este volumen corresponde a materia orgánica. Por ello, iniciar su recogida selectiva supone una oportunidad clave para mejorar los índices de reciclaje, reducir el depósito en vertedero y potenciar la generación de compost o energía renovable, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.

Nieves Gómez, representante de Hyla Formación, ha destacado la importancia de este momento para Puerto Real, insistiendo en que se trata de un requerimiento legal que permitirá establecer tarifas más justas y una gestión más eficiente. Ha valorado también el trabajo conjunto entre Ayuntamiento, GEN y la importancia de que la ciudadanía se implique, animando a los vecinos y vecinas de Puerto Real a participar en la campaña que llegará a los barrios, donde se entregarán los cubos, bolsas y tarjetas asociadas a cada vivienda.

Con esta campaña, el Ayuntamiento y GEN aspiran a cambiar la visión ciudadana sobre los residuos: de problema a recurso. La incorporación del contenedor marrón puede marcar un punto de inflexión hacia el cumplimiento de los objetivos europeos, que exigen alcanzar al menos un 55% de reciclaje en 2025. Su éxito dependerá en gran medida de la participación activa de todos los vecinos y sectores del municipio.