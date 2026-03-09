Una investigación de la UCA y GEN Puerto Real desarrolla nuevos modelos matemáticos para sistemas inteligentes aplicados a energías renovables

La Universidad de Cádiz, en colaboración con la empresa pública municipal de Puerto Real, Grupo Energético (GEN), ha impulsado una línea de investigación orientada al desarrollo de modelos matemáticos y herramientas para el análisis e interpretación de datos en sistemas inteligentes, con aplicación directa a ámbitos como la gestión de recursos energéticos. El objetivo es avanzar en métodos capaces de trabajar con la incertidumbre inherente a los datos de partida en problemas reales, mejorando la planificación, la optimización y la toma de decisiones en contextos complejos.

Esta investigación se centra en el estudio de relaciones entre variables mediante estructuras matemáticas avanzadas que permiten representar conocimiento y extraer patrones de forma rigurosa. A partir de esta base, se desarrollan herramientas que pueden contribuir a mejorar la eficiencia de procesos, facilitar el mantenimiento predictivo y apoyar decisiones operativas con mayor fiabilidad. La solidez del enfoque matemático aporta, además, cualidades especialmente relevantes en los sistemas inteligentes actuales, como la trazabilidad, la explicabilidad, la escalabilidad y la adaptabilidad, aspectos clave para su aplicación en entornos reales.

El trabajo se ha desarrollado en el marco de un contrato predoctoral industrial fruto de la colaboración entre el grupo de investigación Matemáticas para el Diseño de Sistemas Inteligentes (M·CIS) de la Universidad de Cádiz y GEN, una modalidad concebida para promover la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa a partir de retos concretos del tejido productivo.

Es importante indicar que esta línea de investigación ha sido abordada por el investigador Francisco José Ocaña en su tesis doctoral 'Análisis de relaciones de variables en retículos de conceptos multiadjuntos', dirigida por los profesores de la UCA María Eugenia Cornejo y Jesús Medina. El trabajo obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude y cuenta con mención internacional, reforzando la proyección académica de una investigación científica formal y sólida con vocación final aplicada.

La colaboración con GEN, entidad responsable de servicios operativos en el municipio de Puerto Real y comprometida con la innovación tecnológica y la eficiencia energética, se enmarca en proyectos conjuntos orientados a incorporar técnicas matemáticas avanzadas y de inteligencia artificial para afrontar los retos actuales del sector energético, especialmente en escenarios vinculados a energías renovables y a la optimización de recursos.

Con este trabajo, la Universidad de Cádiz consolida el valor de los doctorados industriales como vía para acercar la investigación a necesidades reales, impulsar innovación basada en conocimiento y fortalecer la cooperación con empresas del entorno, favoreciendo el desarrollo tecnológico con impacto potencial en la competitividad y la sostenibilidad.