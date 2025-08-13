Puerto Real ya disfruta de las noches de cine al aire libre
La película 'Wish: El poder de los deseos', fue la que abrió un ciclo de cine familiar y gratuito en la Plaza de Jesús
Puerto Real disfrutó el lunes de su primera noche de cine de verano en la Plaza de Jesús. La película Wish: El poder de los deseos, fue la que abrió un ciclo de cine familiar gratuito y al aire libre, que el Ayuntamiento de Puerto Real está ofreciendo las noches de los lunes.
La iniciativa, que congregó a mucho público, especialmente infantil y juvenil, llega a la ciudad gracias a la colaboración del programa Planeamos Cultura de la Diputación de Cádiz.
Tal y como ocurrió el lunes, durante el mes de agosto, la Plaza de Jesús se convertirá en una gran sala de cine bajo las estrellas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar gratuitamente de películas de animación y aventuras, especialmente recomendadas para el público infantil:
El próximo lunes 18 de agosto, a las 22:00 horas, se proyectará la película Del Revés 2; mientras que el 25 de agosto, a la misma hora, se podrá ver en pantalla grande, Amigos Imaginarios. La iniciativa busca fomentar la convivencia, el disfrute cultural y ofrecer una alternativa de ocio familiar en las noches de verano. Todas las proyecciones son aptas para todos los públicos y de acceso libre hasta completar aforo.
Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a acudir y vivir la magia del cine en un ambiente único, bajo el cielo estrellado de Puerto Real.
