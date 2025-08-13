Puerto Real ya disfruta de las noches de cine al aire libre

Puerto Real disfrutó el lunes de su primera noche de cine de verano en la Plaza de Jesús. La película Wish: El poder de los deseos, fue la que abrió un ciclo de cine familiar gratuito y al aire libre, que el Ayuntamiento de Puerto Real está ofreciendo las noches de los lunes.

La iniciativa, que congregó a mucho público, especialmente infantil y juvenil, llega a la ciudad gracias a la colaboración del programa Planeamos Cultura de la Diputación de Cádiz.

Tal y como ocurrió el lunes, durante el mes de agosto, la Plaza de Jesús se convertirá en una gran sala de cine bajo las estrellas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar gratuitamente de películas de animación y aventuras, especialmente recomendadas para el público infantil:

El próximo lunes 18 de agosto, a las 22:00 horas, se proyectará la película Del Revés 2; mientras que el 25 de agosto, a la misma hora, se podrá ver en pantalla grande, Amigos Imaginarios. La iniciativa busca fomentar la convivencia, el disfrute cultural y ofrecer una alternativa de ocio familiar en las noches de verano. Todas las proyecciones son aptas para todos los públicos y de acceso libre hasta completar aforo.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a acudir y vivir la magia del cine en un ambiente único, bajo el cielo estrellado de Puerto Real.