Puerto Real conmemora la defensa de las libertades durante la Batalla del Trocadero

El Ayuntamiento de Puerto Real va a celebrar la que han llamado ‘Semana Conmemorativa de la Batalla del Trocadero’, del 25 al 29 de agosto. Para ello han presentado un completo programa de actividades culturales y lúdicas destinadas a recuperar la memoria histórica de este acontecimiento.

La Batalla del Trocadero, librada el 31 de agosto de 1823 en Puerto Real, marcó el final del Trienio Liberal y la derrota del constitucionalismo español frente a los Cien Mil Hijos de San Luis, enviados por Francia para restaurar el absolutismo de Fernando VII. “A pesar de la derrota, este episodio debe recordarse como un símbolo de la defensa de las libertades y de la Constitución de 1812, conocida como La Pepa”, insiste el Consistorio de la Villa.

Para ello, la próxima semana arrancan las actividades que se desarrollan en distintos emplazamientos. El lunes comienzan los actos con el cuento de la batalla, que se ofrecerá en la Biblioteca Pública Municipal, a las 11:30 horas. Al día siguiente, martes, habrá juegos y talleres bajo esta temática en la Casa de la Juventud, de 11:00 a 13:00 horas; mientras que el miércoles se llevarán al Parque de la Batalla del Trocadero (Río San Pedro), en el mismo horario.

El programa recoge la presentación del Cuaderno de Paseo, en el Centro Cultural San José (jueves a las 11:00 horas) y la inauguración el viernes a las 10:00 horas de los parques del ‘Constitucionalismo’ y ‘Defensa de las Libertades’, en el Río San Pedro.

El programa se cerrará el mismo viernes 29 de agosto a las 10:30 horas, con la ‘Gran Gymkhana de la Batalla del Trocadero’, en la que podrán participar familias al completo y que se desarrollará en la zona de La Minisitra del Río San Pedro. Concretamente en el recién bautizado como Parque de la Batalla del Trocadero.

La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez Ruiz, ha destaca que el objetivo de esta conmemoración no es ensalzar la violencia de una batalla, sino revivir el espíritu de unidad y resistencia popular que en aquel tiempo movilizó a todo un pueblo en defensa de sus derechos.

Curiosamente, en Francia este episodio se recuerda dando nombre a una de las plazas más emblemáticas de París, el Trocadero, situada frente a la Torre Eiffel y visitada por millones de personas cada año. Sin embargo, en Puerto Real, escenario real de los hechos, sigue siendo un acontecimiento poco difundido. Con esta semana conmemorativa, el consistorio pretende dar visibilidad a este capítulo histórico y situar a la localidad en el lugar que le corresponde como último bastión del constitucionalismo en 1823.

¿Qué pasó en la Batalla del Trocadero?

La Batalla del Trocadero (1823) supuso uno de los acontecimientos más importantes para la historia del Constitucionalismo y la defensa de las libertades en España. Puerto Real, acorralado ante los ataques del conservadurismo nacional y europeo, fue el último bastión del Gobierno constitucionalista.

Contexto

Durante el sitio francés, Cádiz había dado luz a La Pepa, la primera Constitución española. Sin embargo, tras la marcha del ejército de Napoleón, Fernando VII derogó la Carta Magna y restauró la monarquía absoluta hasta 1820.

Fue entonces cuando la sublevación de Rafael de Riego inauguró el Trienio Liberal y la vuelta de las libertades a España. El rey restauró la Constitución de Cádiz, pero hizo todo lo posible por acabar con ella una vez más. De hecho, consiguió el apoyo del resto de regímenes absolutistas europeos para reunir un poderoso ejército francés conocido como Los Cien Mil Hijos de San Luis.

Tras la entrada de las tropas, el Gobierno liberal trasladó su sede desde Madrid al sur, llevándose al rey Fernando VII en calidad de rehén. El ejército reaccionario avanzó hasta llegar a la Bahía de Cádiz, donde se asentó una vez más la resistencia constitucionalista con el monarca retenido. Una vez más, Cádiz sería el último bastión en la defensa de las libertades políticas y civiles de la nación.

Defensa de Cádiz

El asedio del ejército de Napoleón en 1812 había probado la capacidad defensiva de Cádiz. Por su situación geográfica, sus fortificaciones y el convencimiento de sus vecinos en defensa de las libertades, era un lugar único para la resistencia.

Sin embargo, los constitucionalistas quisieron reforzar esta condición construyendo en Puerto Real el caño de Cortadura, que permitía dividir el istmo del Trocadero y convertir Matagorda en una isla. La obra se llevó a cabo años atrás con prisioneros franceses y centenares de trabajadores llegados de otras partes de la provincia.

La red de fortalezas que tan buen resultado había dado una década atrás la completaba el Fuerte de San Luis, frente a Puntales. Toda defensa era poca ante la ofensiva de un poderoso ejército al mando del Duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón y Saboya, hijo del rey francés Carlos X.

De esta forma, el Fuerte del Trocadero se encontraba en una isla controlada por los constitucionalistas que bloqueaba el acceso a Cádiz. Allí se asentó el último bastión del Constitucionalismo: franceses y españoles eran conscientes de que la toma de este punto estratégico decantaría la batalla a favor de los invasores.

¿Cómo fue la Batalla?

La Batalla del Trocadero tuvo lugar a finales de agosto, cuando los franceses bombardearon posiciones hispanas asentadas en la defensa de la cortadura del Trocadero. Los constitucionalistas se habían asentado en la orilla del canal de la Cortadura y el 31 de agosto de 1823, el ejército francés aprovechó la marea baja para tomar el fuerte tras un ataque sorpresa con bayonetas.

El enfrentamiento tuvo lugar en lo que hoy se conoce como el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, un espacio natural excepcional visitado por miles de personas cada año. El ataque fue efectivo: la confusión se adueñó de las tropas españolas, desconcertadas ante la oscuridad de la noche, y el caos acabó el tragedia.

El coronel al mando ordenó la retirada de las tropas, en lo que acabaría suponiendo el principio del fin de la resistencia. Los franceses aniquilaron a los constitucionalistas durante la huida y a la mañana siguiente cayó el Fuerte de San Luis, lo que permitiría bombardear Cádiz hasta la capitulación. Hubo 141 bajas francesas y entre 400 y 500 españolas.

Una nueva traición del rey Fernando VII, que fue liberado con el compromiso de negociar una paz honrosa, confirmó la vuelta del absolutismo y una etapa de represión. Cádiz caería semanas más tarde. Tras la batalla, 1.000 constitucionalistas fueron encarcelados. Durante los siguientes años se ejecutó a unas 30.000 personas.

La batalla del Trocadero fue clave para la invasión y motivo de orgullo para un país vecino que no había podido alcanzar Cádiz en el intento del ejército napoleónico. Tanto es así que una de las plazas más conocidas de París, situada junto a la Torre Eiffel, lleva el nombre de Trocadero.