Puerto Real acoge la exposición 'Horizonte salino. Reflejos de vida'

Desde el pasado viernes puede visitarse en el Centro Cultural San José de Puerto Real la exposición ‘Horizonte salino. Reflejos de vida’, una muestra que invita a descubrir la delicada belleza y la importancia de las salinas marinas como ecosistemas únicos, así como su papel en la conservación de la biodiversidad.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, la directora general de Cultura de la Universidad de Cádiz, Ester Trigo, la cofundadora de Salineras de la Esperanza, Iryna Lavrentieva, y el fotógrafo Fito Mendi, autor de las imágenes que integran la exposición.

La muestra ha sido ideada y dirigida por el profesor Alejandro Pérez Hurtado, investigador responsable del grupo Conservación de Humedales Costeros de la Universidad de Cádiz y forma parte de un trabajo de investigación financiado por el “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)”, financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, y por la Junta de Andalucía.

Aurora Salvador, Iryna Lavrentieva y Fito Mendi, en la presentación de la exposición / DCA

‘Horizonte salino. Reflejos de vida’ reúne 26 paneles informativos procedentes de la Exposición Interreg Sal del Atlántico (2007-2009) sobre la historia, cultura y valores ambientales de las salinas europeas, junto con una serie de fotografías firmadas por Fito Mendi, realizadas en el marco del proyecto RESBIOMAR, dedicado a la restauración y manejo de la biodiversidad en marismas y salinas artesanales.

La exposición cobra un significado especial en Puerto Real, donde la recuperación de la Salina de la Esperanza se ha convertido en un ejemplo de compromiso ambiental y social. El fotógrafo Fito Mendi destacó durante la inauguración que este trabajo “recoge más de tres décadas de esfuerzo para transformar una antigua salina semiabandonada en un espacio vivo, que hoy es referente en restauración ecológica, biodiversidad y economía azul”.

Durante el acto, la alcaldesa Aurora Salvador expresó su agradecimiento a la Universidad de Cádiz y a quienes colaboran en la conservación del patrimonio natural de la localidad: “Agradecemos a la Universidad de Cádiz y a todas las personas que hacen posible que Puerto Real siga cuidando su entorno. Las salinas forman parte de nuestra identidad cultural e histórica y es responsabilidad compartida preservarlas”.

Por su parte, la directora general de Cultura de la Universidad de Cádiz, Ester Trigo, destacó la labor del equipo investigador y el valor divulgativo de la propuesta. “La Universidad de Cádiz cumple su compromiso social al compartir con la ciudadanía los resultados de sus investigaciones. Esta exposición combina conocimiento científico y arte para acercar nuestros ecosistemas a toda la población”, dijo.

La exposición puede visitarse hasta el 31 de enero en el Centro Cultural San José, de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.