El Centro Cultural San José acoge la exposición ‘Horizonte Salino. Reflejos de vida’

El Centro Cultural San José de Puerto Real será el escenario de la exposición ‘Horizonte Salino. Reflejos de vida’, una propuesta artística e investigadora ideada y dirigida por el profesor Alejandro Pérez Hurtado. La inauguración tendrá lugar este viernes 16 de enero a las 12:00 horas. La muestra podrá visitarse hasta el 31 de enero en el siguiente horario: de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 21:00 horas; y los fines de semana, de 11:00 a 14:00 horas.

Esta exposición es el resultado de una investigación que ha contado con el apoyo financiero del Plan Complementario de I+D+I en el área de Biodiversidad, financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, y por la Junta de Andalucía. La propuesta invita a reflexionar sobre la relación entre los ecosistemas salinos y la vida, ofreciendo una mirada artística y científica que conecta naturaleza y cultura.