Estero Natural recibirá el Premio de Promoción Turística de Puerto Real por su apuesta por el turismo sostenible

El Ayuntamiento de Puerto Real otorgará el Premio de Promoción Turística de Puerto Real 2025 a Estero Natural, una iniciativa local impulsada por Salvador Algarín que combina tradición, sostenibilidad y divulgación ambiental en la Salina de Belén, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

La entrega del galardón, que el pasado año no se realizó coincidiendo con el Día del Turismo como era habitual, se celebrará el jueves 15 de enero de 2026 a las 12:00 horas. También se ha cambiado la forma de entrega, ya que no será en un acto en el Centro Cultural San José ni en el salón de plenos, sino en el propio estero. Se hará durante una jornada de puertas abiertas con aforo limitado, en la que se mostrará el entorno, el trabajo que se realiza en el estero y las diferentes especies que habitan en él. Las personas interesadas podrán unirse al grupo a las 11:30 horas en el aparcamiento del Punto Limpio de Casines, desde donde se desplazarán en sus propios vehículos hasta el estero.

Estero Natural nació en Puerto Real como una empresa familiar dedicada a la acuicultura extensiva, aprovechando los recursos naturales de los caños del estero. En sus instalaciones se crían especies autóctonas como el ostión, el camarón o el pescado de estero, manteniendo un sistema de producción sostenible con el entorno.

Además de su actividad productiva, la empresa desarrolla una oferta de visitas guiadas que permite conocer de cerca el funcionamiento de los esteros, las artes tradicionales de pesca y la riqueza medioambiental del Parque Natural Bahía de Cádiz. Las rutas concluyen con degustaciones de productos locales, reforzando su valor como propuesta de turismo sostenible y de cercanía.

“Estero Natural representa el espíritu de un turismo respetuoso y comprometido con nuestro entorno, que contribuye a divulgar la riqueza natural y cultural de Puerto Real”, ha señalado la concejala de Turismo, Virginia Mena.