El PSOE de Puerto Real propone invertir el superávit de 2024 en la renovación urgente de la red de agua

El grupo municipal socialista de Puerto Real registrará para el próximo Plenoen el Ayuntamiento de la Villa una moción para “exigir a Aurora Salvador que destine el el superávit municipal de 2024 no gastado, a la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento del municipio, una infraestructura que —según denuncian— se encuentra al límite”.

Los socialistas puertorrealeños, ante la avería en la red de abastecimiento de agua han querido recordar que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 15/2025 del Gobierno de España permite a los ayuntamientos utilizar el superávit del ejercicio 2024 para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), incluyendo actuaciones urgentes relacionadas con el ciclo integral del agua. Esta medida brinda, por primera vez en años, la posibilidad de acometer una intervención de gran alcance sobre las redes municipales.

“La situación es insostenible y Puerto Real no puede seguir así ya que en los últimos meses se han producido numerosos cortes de suministro, averías en la red de aguas, y esto sumado a la falta de presión en diversas barriadas ha generado episodios que han afectado a miles de vecinos y vecinas. La empresa pública GEN ha reconocido en varias ocasiones la antigüedad y deterioro de los tramos principales de la red, lo que provoca fallos recurrentes y un riesgo creciente de nuevas incidencias” afirmó Carlos Salguero.

El secretario socialista considera que un municipio como Puerto Real no puede permitirse seguir “encadenando averías de este tipo mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”. Recuerda que “el Gobierno de España ha dado las herramientas, y ahora toca que el gobierno local las utilice porque el agua es un servicio básico y no se puede seguir parcheando una red que está agotada”.

La moción que presentarán los socialistas propone que se destine el superávit de 2024 a obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, priorizando los tramos que han sufrido más incidencias y aquellos cuya antigüedad supone un mayor riesgo.

También la presentación de un cronograma detallado de actuaciones en un plazo máximo de 60 días, garantizando la transparencia y la información a la ciudadanía durante todo el proceso.

“Si no se actúa ahora, será por falta de voluntad, no por falta de recursos económicos, ya que esta inversión es imprescindible y urgente para garantizar un suministro estable, seguro y de calidad”, dicen los socialistas.