PSOE Puerto Real: "Las mentiras de La Confluencia ya se han evidenciado"

El PSOE de Puerto Real no ha obviado las críticas al equipo de gobierno de La Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucia, tras aprobarse la operación para amortizar 9,5 millones de euros de deuda bancaria. "Han hecho lo mismo que en la anterior legislatura criticaban con dureza y juraban que jamás harían. Mintieron a la ciudadanía. Lo usaron como discurso electoralista y ahora hacen exactamente lo contrario”, dice Carlos Salguero, portavoz del grupo municipal socialista

“El PSOE dejó proyectos listos para ejecutar, como ejemplo el puente azul del Río San Pedro, del que tanto se quejaban antes y que ahora ni mencionan ni sacan adelante. El proyecto Lumen para cambiar todas las luminarias, pago de sentencias y un largo etcétera, pero ahora Puerto Real está paralizado”, añadió en la sesión.

Dicen los socialistas que es cierto que la bajada de deuda permite mejores presupuestos, “pero estamos casi en septiembre de 2025 y siguen sin presentar ni aprobar unas cuentas propias. Solo trabajan con las que el PSOE dejó hechas en 2023. En nuestra legislatura aprobamos 3 presupuestos. Ellos no han hecho ninguno porque no trabajan”.

En la crítica del PSOE insistieron en que “Puerto Real está peor que nunca: calles sucias, eventos cancelados, sin inversiones, sin presupuestos y con un gobierno más caro, que dice una cosa y hace otra. La confluencia y Aurora Salvador viven en una realidad paralela que nada tiene que ver con la que sufren nuestros vecinos y vecinas”. Para cerrar su intervención, Salguero exigió al gobierno local que “pida perdón por mentir y que se pongan de una vez a trabajar por Puerto Real.

¿En qué consiste la operación?

Tras la operación aprobada por el pleno, se van a amortizar algo más de 9,5 millones de euros con cargo al remanente de tesorería obtenido de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2024. Hay que señalar que la deuda financiera municipal (en términos de volumen de deuda viva), supera el límite máximo para concertar operaciones de crédito. Se sitúa exactamente en el 134%. Concretamente, el endeudamiento bancario del municipio es de 61,5 millones de euros, más el tipo de interés que se aplica en cada una de las operaciones concertadas.

Actualmente, el Ayuntamiento mantiene tres operaciones concertadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en tres entidades financieras distintas. La de mayor volumen es la firmada en 2019 para agrupar los préstamos anteriores a 2018, con una capital 51.897.600 euros. Esta vencerá en el año 2042

Las otras dos que existen, que son las que se pretenden cancelar con la operación que se someterá a votación el próximo martes, son: un crédito de 498.874 euros (la cantidad que queda pendiente de los 4,5 millones que se solicitaron en 2019 para cubrir vencimientos anuales de préstamos y pago a proveedores) y otro mayor, de 9.031.934 euros (cantidad pendiente de amortizar del crédito de 11,2 millones firmado en 2021, para cubrir la deuda pendiente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social).

De este modo, la cancelación anticipada de la deuda financiera por el importe de 9.530.809 euros, permitirá reducir el volumen de endeudamiento del Ayuntamiento, y aliviar la carga de los vencimientos previstos para los próximos años.