El PP afea a la alcaldesa de Puerto Real que fuese a la protesta del ambulatorio del Río, sabiendo que no se cerraría

"La sanidad pública andaluza se defiende con hechos, no alarmando a los vecinos y vecinas con bulos”. Es lo que dice el presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, que ha criticado la actitud de la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, en referencia al ambulatorio de la barriada Río San Pedro. “El Centro de Salud no se cierra e incluso ha aumentado su plantilla”, recuerda el popular.

Fernández ha recriminado a la alcaldesa su "falta de lealtad institucional”. Y es que, según el PP, pese a tener noticias directas de la propia delegada de Salud sobre “el bulo” del cierre del ambulatorio de Río San Pedro, “no salió dando la información verídica que tenía para tranquilizar a la ciudadanía, y fue a la concentración que se había convocado a las puertas del centro, tras haberse desmentido su cierre y anunciado el aumento de plantilla”.

En su crítica, Fernández aconseja a la alcaldesa que, si quiere trabajar por mejorar la salud en el municipio, ofrezca unas instalaciones para el servicio de Rehabilitación, que tan necesario es para que el servicio crezca y se dote mejor. “Se contaba con el dinero para ello, pero, finalmente, el local que la delegación había aceptado, fue destinado por el Ayuntamiento para una asociación”, explica el concejal en la oposición. “Ahí vemos sus preferencias en la gestión: la sanidad no está por delante de la participación ciudadana”, añade.

Sobre el tema del ambulatorio del Río San Pedro, reconoce el popular que es necesario que siga creciendo y mejorando, y se compromete a seguir impulsándolo. Recuerda que el cierre de este verano durante las tardes, ha sido “parcial” y motivado por el “derecho de los sanitarios a disfrutar de sus vacaciones, en un contexto en el que las bolsas de trabajo están vacías”.