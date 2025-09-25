La oposición rechaza en pleno la subida de la factura del agua y la basura en Puerto Real

El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha rechazado este jueves las modificaciones de las ordenanzas para el servicio de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas; la del servicio de abastecimiento de agua y la del servicio de gestión integral de los residuos. Tres ordenanzas que suponían en la práctica una subida del recibo de agua y basura que, de forma bimensual, reciben los vecinos de Puerto Real. El equipo de gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía, se ha quedado solo en sus pretensiones. La oposición en bloque (PSOE, AxSí, PP, Vox y la edil no adscrita) votó en contra de las tres propuestas.

Tal y como ya habían avanzado el primer teniente de alcaldesa de Hacienda, José Alfaro, y el edil de gestión de residuos, Iván Canca, el incremento que se preveía estaba motivado por dos razones fundamentales: la subida del precio del agua que el Ayuntamiento, a través de Gen, compra al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, que se ha incrementado en un 110%; y, en el caso del servicio de recogida de basura, debido a una “obligación legal” tras la aprobación de la Ley de Residuos de aplicación europea.

En concreto, la subida que se planteaba era (de media) de poco más de 18 euros por factura: 9 euros del incremento del agua (4,5 euros al mes) y otros 9,3 euros de incremento por el servicio de recogida de basuras (4,65 euros al mes). Alfaro recordó que el precio del agua ha permanecido inmóvil en Puerto Real desde el año 2012 y que, pese a la subida propuesta, seguiría siendo la más barata de la Bahía de Cádiz. Además, se incluirían tarifas sociales para familias vulnerables.

La mayoría de grupos de la oposición votaron en contra sin explicar sus argumentos, aunque sí que hubo debate tras la intervención del portavoz de AxSí, Jesús Plaza, que solicitó que las propuestas quedasen sobre la mesa para crear un “espacio de consenso” y generar un “debate amplio y profundo sobre cómo prestar estos servicios en el día de mañana”. Plaza recordó que, a juicio de los andalucistas, “el servicio sigue siendo deficitario y va a necesitar cambio”. Su propuesta, sin negarse a que se aumente la presión fiscal, fue que no se produjese una subida de golpe sino “progresiva y, sobre todo, acompañada de mejoras en el servicio que los ciudadanos lo noten”.

A esto, el concejal de Hacienda recordó a Plaza que esa subida progresiva era precisamente lo que muchos ayuntamientos habían solicitado al Consocio de Aguas, dirigido por AxSí y el PP. “Sin embargo, el 4 de marso de 2024 el CAZG no lo vio procedente y se incrementó un 110%, pasando el precio del metro cúbico de agua de 0,25 a 0,31 euros”.

La Confluencia, que no aceptó dejar los asuntos sobre la mesa, lamentó que la proposición de AxSí no hubiese llegado antes. “Llevamos desde octubre del pasado año trabajando en este asunto, tienen la documentación desde hace mucho tiempo y hemos hablado con los grupos de la oposición en varias ocasiones. No sé por qué vienen ahora pidiendo que se retire, aunque me lo esperaba, pero vamos a tirar para adelante”, dijo Alfaro.

Sobre la modificación de la ordenanza del servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos, fue el concejal Iván Canca quien explicó que su modificación es una “obligación legal” y que, además, “en este caso sí se va a notar una importante mejora en el servicio con el incremento de personal, la renovación de vehículos y el cambio de todos los contenedores del municipio, entre otras propuestas. Esto se sumaría a la implantación de un sistema identificativo para llegar a implantar tarifas distintas en función de lo que cada ciudadano recicle.

Pero todo eso tendrá que esperar porque la oposición en su totalidad también rechazó la propuesta. “Yo sé que es muy goloso salir de aquí y decirle a la gente que se ha votado en contra de una subida, pero el compromiso es que se va a notar en la prestación del servicio en la calle, porque no es un problema de mala gestión, sino de falta de recursos”, dijo Canca sin llegar a convencer al resto de grupos, que pulsaron el botón del no en el momento de la votación.

Por lo tanto, a partir de ahora se deberá de iniciar un nuevo espacio de debate entre gobierno y oposición para alcanzar un consenso y poner fin a los problemas que se están generando en estos servicios públicos que el Ayuntamiento debe prestar.