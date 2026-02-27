Nuevo intento para desbloquear el desarrollo del Polígono I-A de Puerto Real

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, se reunió el miércoles con los propietarios y propietarias del Polígono I-A para establecer una hoja de ruta que garantice seguridad jurídica y ordenación urbana en este sector estratégico. De este modo, el Ayuntamiento pone en marcha su reactivación, sentando las bases para desbloquear definitivamente el Polígono I-A, paralizado desde hace más de una década.

Durante la reunión se revisó la situación de un sector que, pese a los importantes esfuerzos técnicos y económicos realizados en el pasado —como los proyectos de reparcelación o los estudios de detalle—, nunca llegó a materializarse.

La voluntad municipal es aprovechar el trabajo previo. Toda la documentación existente, gran parte de ella fechada en 2013, será respetada y revisada para su actualización y adaptación a la normativa vigente, manteniendo todo lo que resulte técnicamente y legalmente válido.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, destacó la necesidad de actuar con determinación. "Es imprescindible superar una situación anacrónica que se ha prolongado demasiado. El Polígono I-A ya no es un suelo aislado, es un entorno urbano con vecinos y vecinas que merecen planificación, servicios y certidumbre. Nuestro objetivo es mirar hacia adelante, superar antiguas diferencias y construir un futuro ordenado con seguridad jurídica para todos".

En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, señaló que, de acuerdo con el Plan General, el desarrollo del sector debe llevarse a cabo mediante el sistema de cooperación y de iniciativa pública. Por ello, el Ayuntamiento pondrá a disposición del proceso a la empresa pública municipal EPSUVI, que actuará como entidad gestora e impulsora de la actuación, encargándose de coordinar y ejecutar el desarrollo del polígono, así como de ejercer de interlocutor directo entre los propietarios y la administración local, garantizando en todo momento la aplicación de los principios de buena gestión y transparencia exigibles a una entidad pública.

Aunque el Ayuntamiento reconoce que se trata de un proceso complejo y de largo recorrido, se ha comprometido a mantener el impulso político y técnico hasta su culminación.

Para agilizar los trámites, el Consistorio ha solicitado a los propietarios una colaboración activa, especialmente en la actualización de información y en la elección de representantes sectoriales. Este paso es fundamental para dinamizar la comunicación y asegurar que el avance del proyecto beneficie tanto a los titulares del suelo como al conjunto de la ciudad.