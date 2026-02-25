El gobierno de Puerto Real denuncia ataques e insultos en el ámbito privado: “Hay líneas que no se pueden cruzar en democracia”

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real al completo, a excepción del edil Iván Canca, ofreció este miércoles una rueda de prensa para hablar de “respeto, convivencia y humanidad”. Con la alcaldesa, Aurora Salvador, como portavoz, lamentaron el actual clima de “rechazo y odio” que, a su juicio, impera en el ámbito político y “traspasa los límites del debate democrático”.

Aunque no quisieron señalar a nadie, sí dejaron ver que algunos miembros del gobierno local han sido blanco de ataques directos, viviendo episodios muy desagradables. “Ningún representante público debería ser increpado, perseguido o insultado en su vida privada, y menos aun cuando va acompañado de su familia, especialmente de menores que deben quedar al margen de cualquier confrontación política”, afirmó Salvador.

Según explicó la alcaldesa, estos episodios son consecuencia de la “difusión de informaciones falsas y bulos que no solo critican la gestión política, sino que buscan dañar personalmente a quienes ejercen la responsabilidad pública”. Unas informaciones que, tal y como detallaron, se han producido en las últimas semanas, sin señalar su origen. No obstante, a tenor de las palabras de la primera edil, esas campañas de desinformación han surgido también en el ámbito de la política local.

“La crítica política es necesaria. La discrepancia forma parte de la democracia, y el control ciudadano, la exigencia y el desacuerdo son saludables. Pero debemos marcar una línea muy clara: una cosa es cuestionar decisiones o proyectos y otra muy distinta es atacar a la persona, difamarla y señalarla fuera del ámbito institucional. Detrás de cada cargo público hay una persona, y detrás de ella, una familia”, señaló Salvador, rodeada de todos los concejales del gobierno local.

La alcaldesa insistió en que la democracia ofrece mecanismos suficientes para expresar el desacuerdo y que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y exigir cambios. “Pero hay situaciones que traspasan los límites del debate democrático. Hay momentos de la vida privada de quienes ejercen la función pública que merecen el mismo respeto que cualquier otro ciudadano”, apuntó.

Con el objetivo de evitar que la política se convierta en un “espacio de odio”, lanzaron un mensaje de reconciliación, serenidad y paz social. “La deshumanización, el acoso y la difusión de falsedades no fortalecen la democracia; la debilitan, nos alejan de una convivencia sana y nos empujan a una polarización que no beneficia a nadie”, expresaron.

Por último, Salvador matizó que cuidar el respeto hacia quienes ejercen responsabilidades públicas “no es proteger a un partido o a un gobierno, sino proteger la calidad de la democracia y el clima social en el que vivimos todos”.

En la misma línea, el concejal y exalcalde de Puerto Real, Antonio Romero, también condenó los ataques personales producidos en el ámbito privado y señaló que estos se generan “por la emisión de bulos y datos mal ofrecidos, que alimentan un discurso de odio que está traspasando la institución y permeando en la sociedad”.

“No es la política en la que queremos participar ni la sociedad que queremos construir. Estamos orgullosos de esta ciudad solidaria, generosa y acogedora, que no se identifica con acciones como las que estamos viviendo. Entre todos tenemos que rebajar ese nivel y encontrarnos incluso en nuestras diferencias”, concluyó.