Carnaval de Puerto Real 2026: Estos son los premios de la Cabalgata del Humor

La Cabalgata del Humor puso ayer domingo el cierre al Carnaval de Puerto Real 2026, con un desfile de disfraces muy participativo, en el que participaron más de 600 personas. El buen tiempo de la jornada dominical hizo que el público se echase a la calle para disfrutar de una propuesta llena de ingenio y buen ambiente, que suponía además un concurso de disfraces organizado por la delegación de Fiestas del Consistorio de la Villa.

El jurado, que estuvo valorando a los participantes en distintos puntos del recorrido, estuvo presidido por Francisca Ruiz Cordero, y compuesto por los vocales Juan Luis Rincón Chamorro, Patricia Ariza Montero y Sergio Martorell García, actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez. Fue al término de la cabalgata, en la Plaza Alberti, cuando se dio a conocer el fallo en las distintas modalidades.

'La Hechicera de la Oscuridad', primer premio individual / DCA

En la modalidad de disfraces individuales, ‘Don Quijote Chirigote’ logró el tercer premio, mientras que el segundo fue para el ‘Curandero’ al que dio vida Joaquín Moreno, y el primer premio para la ‘Hechicera de la Oscuridad’.

En la modalidad de parejas solo hubo dos premios, tantos como participantes en esta categoría. El segundo fue para ‘Il ballo del sole e della luna’ y el primero para ‘Los Duendes del Árbol Encantado’.

Los Duendes del Árbol Encantado', primer premio de parejas / DCA

Como siempre, la más reñida fue la modalidad de grupos, que tuvo una alta participación y en la que incluso había varios fuera de concurso. El quinto premio lo logró la AMPA Aldebarán del Colegio Bahía, que presentó a ‘Super Mario Kart’; y un grupo de amigos que por primera vez se unían para la cabalgata, logró el cuarto premio del concurso con el ‘Escuadrón Furby’. El tercer premio de esta edición fue para el grupo de la Asociación Rayhana, de Antonio González Boy (Jartible del Carnaval 2026). Este año se presentaron bajo el nombre de ’30 años y seguimos aquí’, creado una tarta de cumpleaños gigante, en homenaje a la que ya habían creado en el año 1996.

'30 años y seguimos aqui', tercer premio del concurso en la modalidad de grupos / DCA

El segundo premio lo logró el que fue el grupo más números de todos los que participaron en la cabalgata. Alrededor de un centenar de personas se unieron en “¡Qué comience el show!”, que partía de la Academia de Baile de María José Periñán.

El primer premio de la modalidad de grupos fue para el de la Asociación ‘Con Ilusión siempre adelante’, que presentó la original propuesta de ‘Aquí arden las mayores. Ni viejas ni muertas ¡Legendarias!’.

El grupo 'Aqui arden las mayores', de Con Ilusión Siempre Adelante, ganó el primer premio en grupos / DCA

Además de estos premios, el jurado entregó otros dos premios a las agrupaciones de Carnaval más animadas durante la cabalgata. En este caso el segundo premio fue para la chirigota infantil ‘Los Manitas la garita’ y el primer premio para la chirigota ‘La Esperanza nunca se pierde’.