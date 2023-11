El ‘matagatos’ de Puerto Real acaba ahora con un perro de un disparo

Desde hace ya varias semanas la Policía Local de Puerto Real está buscando al autor de los disparos contra una colonia de gatos, que terminó con un felino muerto y otro que perdió una de sus patas.

Esta búsqueda se ha intensificado ahora después de que se hayan repetido unos hechos similares, en la misma zona, en este caso teniendo como triste final la muerte de un perro.

La alerta lanzada por el cuerpo local de policía no ha amedrentado a quien hace unos días disparaba contra un perro, causándole la muerte. Aunque aún no se tienen los resultados definitivos de la autopsia del can, todo apunta a que el disparo impactó en un pulmón.

El cuerpo policial ha intensificado la vigilancia por la zona de Villanueva Golf, donde han vuelto a ocurrir los hechos. Que estos se hayan producido en una zona muy cercana a donde se produjeron los disparos contra una colonia de gatos, hace pensar que se trata de la misma persona.

El primer caso ocurrió hace unas semanas, cuando un gato murió tras recibir un disparo en los alrededores del campo de golf. Pero además, hace unos días han vuelto a disparar contra otro gato de la misma colonia, al que ha habido que operar y amputar una pata, siendo el coste de la operación 600 euros.

Desde la Policía Local se informa que este tipo de actos están tipificados en el Código Penal como un presunto delito de maltrato animal, con penas de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, y, además, la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Se contempla, además, la posibilidad de que si se ha cometido este delito mediante la utilización de armas de fuego, el juez o tribunal pueda imponer motivadamente la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de 1 a 4 años.

También puede consistir el tipo básico en causar este tipo de lesiones a un animal vertebrado no incluido entre los anteriores, en cuyo caso las penas serían prisión de 3 a 12 meses o multa de 3 a 6 meses, inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.