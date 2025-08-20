‘Mares que saben' llega este jueves a La Cachucha de Puerto Real

La campaña itinerante ‘Andalucía, Mares que Saben’ – una iniciativa de la Junta de Andalucía para promover el consumo de productos pesqueros y acuícolas – recalará de nuevo en Puerto Real tras pasar el pasado mes de julio por el Río San Pedro. Será este jueves 21 de agosto, en la playa de la Cachucha. En horario de mañana, de 10:30 a 14:30, y de tarde, de 17:00 a 21:00 horas, podrán disfrutar de talleres, juegos y exhibiciones educativas relacionadas con la pesca y el mar.

En cada localidad se instala una carpa donde monitores especializados desarrollan múltiples actividades didácticas. Entre las previstas para Puerto Real destacan:

Exhibición de un atún a escala real : modelo de gran tamaño con el que se explican las partes gastronómicas aprovechables del atún.

: modelo de gran tamaño con el que se explican las partes gastronómicas aprovechables del atún. Taller infantil de sellos marinos: los más pequeños podrán crear sellos personalizados con formas de distintos pescados, fomentando su creatividad y conocimiento de las especies.

los más pequeños podrán crear sellos personalizados con formas de distintos pescados, fomentando su creatividad y conocimiento de las especies. Juegos con artes de pesca tradicionales : dinámicas participativas con redes y aparejos reales para entender cómo trabajan los pescadores artesanales.

: dinámicas participativas con redes y aparejos reales para entender cómo trabajan los pescadores artesanales. Medición de peces con ictiómetros: demostraciones de uso del ictiómetro (instrumento que indica la talla mínima legal de captura) midiendo réplicas de peces, enseñando así a respetar las tallas mínimas permitidas.

demostraciones de uso del ictiómetro (instrumento que indica la talla mínima legal de captura) midiendo réplicas de peces, enseñando así a respetar las tallas mínimas permitidas. Concurso de preguntas ‘Trivial de la Bahía’: un divertido juego para el público adulto sobre la pesca y el mar de la Bahía de Cádiz, con preguntas adaptadas a la realidad pesquera local.

Además de estas actividades, se repartirá material como guías de recetas, ictiómetros de bolsillo con las tallas mínimas de las especies, parasoles y juegos – para que el público se lleve a casa conocimientos útiles y recuerdos de la experiencia.

Todas las acciones se desarrollan con un enfoque didáctico y de sensibilización, resaltando valores nutricionales de los productos marinos y buenas prácticas como consumir pescado de temporada, evitar la compra de juveniles o el marisqueo ilegal.