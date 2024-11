Marea Verde de Cádiz denuncia el “insuficiente apoyo” a una alumna con necesidades especiales en el Río San Pedro

Puerto Real/Marea Verde Cádiz ha denunciado las carencias que sufre toda la Comunidad Educativa de la escuela pública, haciendo especial hincapié en aquellas que afectan al alumnado más vulnerable, como es el que precisa de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

En su denuncia, la Marea presenta el caso de Ariadna, alumna de un centro educativo del Río San Pedro (Puerto Real), cuya familia considera que la ayuda proporcionada por el personal de apoyo de su centro educativo resulta “insuficiente” para garantizar su progreso académico de su hija.

Según traslada la Marea, la pequeña “presenta indicios de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), acompañado de un posible trastorno específico del lenguaje, lo cual impacta directamente en su aprendizaje”. Sin embargo, “el centro le niega la realización de una prueba específica que certifique esta condición, a pesar de su importancia para acceder a los recursos necesarios”.

Denuncia el colectivo en defensa de la educación pública que la falta de esta evaluación no solo limita el acceso a un diagnóstico adecuado, sino que también les impide solicitar ayudas económicas, como una beca, que sería fundamental para afrontar los elevados costos de apoyo externo. “La familia de Ariadna al igual que muchas otras, atraviesa una situación de vulnerabilidad económica que les impide proporcionarle a su hija ese apoyo externo que requiere”, apuntan.

Insisten en que la falta de recursos y procedimientos adecuados, dificulta el acceso a una educación inclusiva y equitativa para esta alumna, que tiene derecho a recibir el apoyo necesario para avanzar al mismo ritmo que sus compañeros.

Así, la familia de Ariadna hace un llamamiento a las instituciones educativas y a las autoridades competentes para que reconsideren este caso y faciliten los medios que permitan a la menor desarrollarse plenamente. “Desgraciadamente, en las aulas de los colegios e institutos nos encontramos multitud de casos como el de Ariadna. Familias que demandan una ayuda que nunca llega”, lamenta la Marea Verde.

Es bien sabido que el alumnado NEAE demanda mayor atención que cualquier otro alumno escolarizado. Sin embargo, denuncian que “resulta incomprensible que los recursos destinados a este colectivo sean tan escasos junto a los sucesivos recortes que realizan cada año. La realidad que observamos día a día es la misma: alumnos y alumnas mal atendidos por falta de personal o por la insuficiencia de horas asignadas en el presupuesto anual para educación”.

Este alumnado, además de contar con el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y el profesorado de Audición y Lenguaje (AL), es atendido por el Personal Técnico en Integración Social (PTIS), quienes juegan un papel crucial en la evolución educativa y social durante su etapa de escolarización.

Una mejora de las condiciones para los PTIS

Los profesionales PTIS llevan años luchando por mejorar sus condiciones laborales, mejoras que impactan directamente al alumnado NEAE. Marea Verde considera que un aumento de la jornada laboral -a 25 o 30 horas semanales por centro educativo- permitiría atender a este alumnado sin interrupciones, eliminando espacios temporales sin atención. Con esta medida, el PTIS no tendría que compartir centros y estaría disponible para el alumnado en todo momento, liberando a las familias de tener que asistir a sus hijos en tareas que deberían estar cubiertas por el personal del centro educativo.

Además, una menor ratio de alumnos por PTIS incrementaría la atención personalizada y permitiría al alumnado NEAE participar en condiciones de igualdad en salidas escolares que excedan las 14:00 horas. Incrementar las horas de trabajo retribuidas y contar con recursos para salidas extraordinarias, como excursiones de varios días, también mejoraría significativamente la experiencia educativa de este alumnado.

“Actualmente, nos encontramos con PTIS que solo están presentes 5 horas semanales en un centro, lo que claramente no es suficiente para una atención digna. Compartir centros y tener que atender a un mínimo de tres alumnos por centro, con períodos de atención de 30 a 45 minutos, no es adecuado para cubrir las necesidades reales de este alumnado. Estos alumnos y alumnas no dejan de tener necesidades cuando el PTIS no está presente, pero es más fácil para la administración mirar hacia otro lado”, denuncian

Inciden en que gran parte del alumnado NEAE se encuentra integrado en aulas ordinarias. Sin embargo, cuando el PTIS no está presente en el aula, el docente se ve enfrentado a una doble carga laboral que puede resultar abrumadora. El docente, además de gestionar las necesidades del grupo que forma parte de su clase, debe atender de manera particular al alumnado NEAE. Esto genera un desajuste, ya que las situaciones de este alumnado requieren un enfoque especializado que, por falta de tiempo y recursos, muchas veces recae de forma exclusiva sobre el docente. Éste se ve forzado a dividir su atención entre los alumnos con necesidades específicas y el resto del grupo, lo que, inevitablemente, repercute en la calidad de la enseñanza para todos.

“Sí en la educación pública los recursos al alumnado NEAE son escasos, en la educación concertada es mucho peor. En la mayoría de los centros no existe personal especializado para atender a este alumnado, ya que no cuentan con su contratación. En otros centros educativos concertados, son las propias familias las que tienen que contratan al personal para la atención de sus hijos e hijas con el gasto que esto conlleva”.

Por todo esto, reclaman más recursos y más horas de PTIS para que este alumnado esté totalmente atendido en las horas que se encuentre en el centro escolar, incluyendo Aula Matinal como de Comedor. Solicitan más horas y profesorado de PT y AL en los centros educativos, para una atención más completa y afectiva. También la disminución de las ratios en las aulas, para una educación de calidad.

“El alumnado NEAE no debe ser considerado una estadística ni un ajuste presupuestario anual. Al igual que el resto del alumnado, deben ser una prioridad en la inversión educativa, ya que ellos también son el futuro”, finalizan.