La Máquina Creativa dona 26 obras de arte para una subasta a beneficio de Autismo Cádiz en la UCA

La Asociación La Máquina Creativa de Puerto Real ha realizado una significativa donación de 26 obras de arte, creadas por 22 de sus talentosos miembros, para una subasta benéfica a favor de Autismo Cádiz. Esta iniciativa representa la unión del arte y el compromiso social, uno de los pilares fundamentales de esta asociación puertorrealeña.

Esta acción solidaria se enmarca dentro del proyecto ‘Diciembre Solidario’, impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz (UCA). El objetivo principal es recaudar fondos para apoyar la noble labor que realiza Autismo Cádiz en la provincia.

La exposición de las obras, se inaugurará este miércoles, 10 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Capilla del antiguo Hospital Mora (Cádiz). El acto contará con la asistencia del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; del director general de Diversidad, Antonio Zayas; la presidenta de la Asociación Autismo Cádiz, Carmen López; el presidente de la Asociación La Máquina Creativa de Puerto Real, Jonathan Beas-Pérez de Tudela Infante; y Manuel Larrán representando a los artistas que han donado las obras.

La muestra estará abierta al público hasta el 18 de diciembre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de contemplar las obras y participar en la subasta benéfica. Se adjudicarán mediante un sistema virtual de pujas a ciegas, abierto a toda la ciudadanía. Un día más tarde, el 19 de diciembre, se procederá a la entrega de las piezas a las personas cuyas pujas hayan resultado ganadoras, culminando así la recaudación de fondos para Autismo Cádiz.

Con esta donación, La Máquina Creativa reafirma su compromiso con el tejido social de Puerto Real y la provincia, demostrando que el arte es también una herramienta poderosa para la inclusión y la ayuda a quienes más lo necesitan.