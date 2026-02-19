‘Las manos de Cádiz’, ‘Los Mohigangas’ y ‘La pandilla Inclusiva’, primeros premios del COAC de Puerto Real 2026

El Teatro Principal acogió ayer miércoles la última de las sesiones del COAC 2026 de Puerto Real en la categoría de adultos. Han sido dos sesiones en las que han actuado (dos veces cada una) un total de siete agrupaciones de Puerto Real, El Puerto y Cádiz. Concretamente, dos comparsas, dos cuartetos y tres chirigotas.

Los grupos participantes ofrecieron un espectáculo lleno de ingenio, humor y crítica, en dos sesiones en las que la afluencia de público no fue la esperada, pese a la gratuidad de las entradas que se repartieron. Al término de la sesión de ayer miércoles, ya en la madrugada de este jueves, el jurado dio a conocer los premios del COAC de Puerto Real 2026.

Cuarteto 'La Pandilla Inclusiva' / DCA

Los premios otorgados en la presente edición han sido los siguientes:

Comparsas:

1º 'Las Manos de Cádiz' (El Puerto)

2º 'La Conexión' (Puerto Real)

Chirigotas:

1º 'Los Mohigangas' (Cádiz)

2º 'La esperanza nunca se pierde' (Puerto Real)

3º 'Los Ken, una chirigota en deconstrucción' (Cádiz)

Cuartetos:

1º 'La Pandilla Inclusiva' (El Puerto)

2º 'Que Vengan' (Cádiz)

El jurado estuvo presidido por José Manuel Acosta Gaviño, acompañado por los vocales: Joaquín Gómez Orellana, Miguel Velázquez Delgado y Juan Carlos Tubio Bocalandro actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez.

Chirigota 'Los Mohigangas' / DCA

En la primera sesión de semifinales, celebrada en la tarde/noche del martes 17 de febrero, el Concurso acogió la entrega del Piñón Honorífico por parte de la Asociación de Damas de la Feria de Puerto Real Isabel de Castilla a Fernando Díaz Candón, 'Fernandito', reconocido por su larga trayectoria carnavalesca y su destacada labor social. El público disfrutó también del tradicional tanguillo de las piñoneras y piñoneros, interpretado este año por representantes de los socios, antiguos reyes, la reina actual y la junta directiva.

Finalizado el COAC el Carnaval comenzará a vivirse en las calles a partir de este jueves tras el Pregón que, a partir de las ocho de la tarde, ofrecerá José Ramón de Castro, ‘Ramoni’, en la carpa de la Plaza Rafael Alberti. Acto que incluirá la imposición del Plumero de Oro a Ramón González “Chispa”, por su dedicación a las agrupaciones del Carnaval puertorrealeño. Tras el Pregón actuarán el cuarteto del Gago ‘Que no vengan’ y de la comparsa de Jesús Bienvenido ‘DSAD3’.