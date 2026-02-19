El Cuarteto Inclusivo da una bofetada de realidad al Ayuntamiento de Puerto Real

La segunda sesión del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Puerto Real dejó en evidencia una realidad que un grupo de “superhéroes” se ha propuesto cambiar a base de coplas e ingenio. ‘La Pandilla Inclusiva’, el cuarteto formado por personas con diversidad funcional, en su mayoría integrantes de AFANAS El Puerto y Bahía, presentó su repertorio en una jornada que les devolvió de golpe a esa misma realidad que denuncian.

Lanzaron un mensaje cargado de reivindicaciones en favor de la inclusión y el respeto, encontrando en el Carnaval y el humor el vehículo perfecto para defender la diversidad y, sin pretenderlo, dar una bofetada al Ayuntamiento de Puerto Real. “Diversidad, qué bonito nombre tienes”, cantaban versionando el tema ‘Felicidad’ de La Cabra Mecánica.

Sin embargo, no todos pudieron hacerlo sobre el escenario debido a los problemas de accesibilidad del propio Teatro Principal. Uno de los componentes del cuarteto, que necesita silla de ruedas para desplazarse, no pudo acceder al escenario y se vio obligado a participar en la parodia desde el patio de butacas.

Le fue imposible acceder tanto al escenario como a la zona de camerinos. Es cierto que el Teatro Principal mejoró recientemente la accesibilidad desde su entrada principal por la calle Amargura, una actuación pensada para el público que accede al patio de butacas. No obstante, el edificio sigue sin ser accesible para quienes deben utilizar el escenario.

Para ello solo hay dos opciones: usar la plataforma elevadora que sirve de montacargas para los atrezos o entrar por la puerta principal y acceder al escenario por una de las dos puertas que conectan las zonas de palcos con las de camerinos.

Sin embargo, ayer no fue posible en ninguno de los dos casos. La plataforma elevadora está estropeada y las dimensiones de las puertas que conectan ambos espacios de trabajo no permitían el paso de la silla de ruedas del cuartetero. Los que viene siendo el día a día de quienes luchan por acabar con barreras que, para quienes no la sufren, pasan desapercibidas.

De este modo, la única solución que encontró el grupo para que este pudiese participar, fue que se colocase ante el escenario, en el patio de butacas, para poder completar la parodia. Una escena que contempló sorprendido el público asistente, entre el que se encontraba la alcaldesa, la concejala de Fiestas y la concejala de Derechos Sociales.

“A to el que quiera venir al Teatro de Puerto Real, que no sea más pesado. Yo es la primera vez que vengo, y todavía no lo he pisao”, decía con gracia e ironía el “Mangamanager Coñeta” del cuarteto. Un grupo que evidenció que su presencia sigue siendo más que necesaria, y que se llevó la gran ovación del público y el primer premio de la modalidad.