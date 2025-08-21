Los jóvenes de Puerto Real organizan el I Torneo de Voley Playa en La Cachucha

La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con los y las jóvenes participantes en los Encuentros Juveniles, pone en marcha el I Torneo de Voley Playa Puerto Real – Maratón 12 horas, una cita deportiva y lúdica que se celebrará este viernes 22 de agosto en la playa de La Cachucha, de 9:00 a 21:00 horas.

Este evento surge de las propuestas que la juventud ha ido desarrollando en los espacios de participación juvenil, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable y fomentar la convivencia.

Además del torneo de voley playa, la jornada contará con música ambiente creando un ambiente festivo y participativo abierto a toda la ciudadanía. Las inscripciones deberán realizarse cumplimentando un formulario online, disponible en este enlace. La participación estará abierta a todas las personas a partir de 14 años de edad, sin límite máximo. Todos los equipos se enfrentarán entre sí y los cuatro equipos con mayor puntuación disputarán las semifinales. Posteriormente, se celebrará la gran final.

Desde la Delegación de Juventud se anima a todas las personas interesadas a inscribirse y participar en esta primera edición, que nace con la ilusión de consolidarse en el calendario estival del municipio.