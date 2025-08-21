Los jóvenes de Puerto Real organizan el I Torneo de Voley Playa en La Cachucha
La cita deportiva y lúdica se celebrará este viernes 22 de agosto de 9:00 a 21:00 horas
El XXXVI Trofeo Villa de Puerto Real se juega este viernes y se dedica a Javier Otero
La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con los y las jóvenes participantes en los Encuentros Juveniles, pone en marcha el I Torneo de Voley Playa Puerto Real – Maratón 12 horas, una cita deportiva y lúdica que se celebrará este viernes 22 de agosto en la playa de La Cachucha, de 9:00 a 21:00 horas.
Este evento surge de las propuestas que la juventud ha ido desarrollando en los espacios de participación juvenil, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable y fomentar la convivencia.
Además del torneo de voley playa, la jornada contará con música ambiente creando un ambiente festivo y participativo abierto a toda la ciudadanía. Las inscripciones deberán realizarse cumplimentando un formulario online, disponible en este enlace. La participación estará abierta a todas las personas a partir de 14 años de edad, sin límite máximo. Todos los equipos se enfrentarán entre sí y los cuatro equipos con mayor puntuación disputarán las semifinales. Posteriormente, se celebrará la gran final.
Desde la Delegación de Juventud se anima a todas las personas interesadas a inscribirse y participar en esta primera edición, que nace con la ilusión de consolidarse en el calendario estival del municipio.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.