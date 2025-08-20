El XXXVI Trofeo Villa de Puerto Real se juega este viernes y se dedica a Javier Otero

Este viernes 22 de agosto se va a celebrar la que será la XXXVI edición del Trofeo Villa de Puerto Real. Un encuentro deportivo que enfrentará al Puerto Real Club de Fútbol con el Conil Club de Fútbol. El partido tendrá lugar en el campo de fútbol Virgen del Carmen de la Villa, a las 19:30 horas. Representantes de ambas entidades deportivas, junto a la alcaldesa, Aurora Salvador, y la edil de Deportes, Virginia Mena, han presentado la cita deportiva en la alcaldía.

El Trofeo Villa de Puerto Real tuvo su origen gracias a la extinta Peña Panaderos, y después lo retomó la propia entidad deportiva. Desde entonces, se ha dedicado a personas destacadas en el ámbito futbolístico, y especialmente ligadas a la entidad blanquiverde, como es el caso de Javier Otero, a quien este año se dedica.

Javi Otero, que fue jugador (portero) y posteriormente director deportivo del Puerto Real C. F., y en la actualidad desempeña el trabajo de director deportivo del Conil. Por ello, el propio Otero reconoció en la presentación que acude a la cita con el “corazón dividido” y que “gane quien gane, voy a estar contento”.

Se trata de un encuentro amistoso, aunque no por ello exento de competitividad. En eso incidió tanto Otero como Carlos Cuenca, futbolista de Puerto Real que actualmente milita en el Conil, siendo además capitán del equipo. Este mostró el orgullo de jugar un encuentro con el equipo que ahora lidera, frente al conjunto que le inculcó de niño el amor por este deporte. “Ya le he dicho a mis compañeros que jugaremos ante un club histórico, que no es cualquier cosa”, dijo.

Pero además del trofeo, el presidente del Puerto Real C. F., Antonio Bohórquez, aprovechó para recordar el complicado momento en el que se encuentra la entidad deportiva, inmersa en procesos judiciales y en la eterna espera para contar con un terreno de juego propio. También para adelantar el “modesto” proyecto que presentan para la nueva temporada liguera

Para cerrar la presentación, tanto la alcaldesa como la concejala de Deportes lanzaron una invitación a la ciudadanía para asistir a un evento deportivo de primer nivel.