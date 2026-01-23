José Antonio Hidalgo repasa en una conferencia del Ateneo de Puerto Real los 158 años de historia de Diario de Cádiz

De la mano del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, el director de Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo, ofreció en el centro Cultural Iglesia de San José de Puerto Real una conferencia sobre la historia del periódico gaditano, el cuarto de más antigüedad en España y el primero en manos de la misma familia desde su fundación.

“Un pequeño de poco más de diez años entraba en la sede de la imprenta médica, la principal imprenta de la provincia, en la calle de La Bomba (Cádiz), a principios de los años cuarenta del siglo XIX”, decía Hidalgo nada más comenzar su conferencia. Hacía así referencia a Federico Joly Velasco, hijo de una vecina de San Fernando y de un soldado francés que había llegado a Cádiz formado parte de las tropas de los ‘Cien Mil Hijos de San Luis’, que acabaría fundando el Diario de Cádiz el 16 de junio de 1867.

“Fue el resultado de años de experiencia de Federico Joly como editor de pequeñas publicaciones, fundamentalmente semanales, y de una profunda reflexión sobre cuál era la realidad del mercado periodístico de Cádiz, una ciudad que había visto en 1812 el nacimiento de El Conciso, considerado el primer periódico político de España”.

José Antonio Hidalgo, que desde agosto de 2022 dirige Diario de Cádiz tras haber pasado por otros cargos, es también autor de cuatro libros relacionados con la historia de Cádiz. Ahora está preparando una nueva publicación, centrada precisamente en la historia del Diario, por lo que la conferencia ofrecida en Puerto Real se vivió como un avance de ese trabajo.

Además de los orígenes de un periódico con 158 años de historia, hizo parada en momentos claves de su historia, desde la primera editorial hasta su papel informativo durante la Guerra de Cuba. También, apoyado por imágenes, repasó portadas históricas del rotativo, como la muerte de Francisco Franco o la de José María Pemán.

Recordó la creación de la llama ‘hojilla’: la edición de la tarde que empezó a publicarse con gran éxito en la década de los noventa del siglo XIX y que permaneció vigente hasta 1939, como consecuencia de la escasez de papel tras la Guerra Civil.

Habló de la censura que vivió el periódico durante la Segunda República y posteriormente durante la dictadura franquista. “Algunas multas cayeron, como cuando se escribió en el taller ‘márchate Franco, en lugar de marcha de Franco’, que costó 4.500 pesetas de la época al periódico, y otras 500 al editor”, relató.

Fue Diario de Cádiz el último periódico de España en mantener el tamaño de sábana, un formato que abandonó en los años 90 del pasado siglo, poco antes de fundar otros periódicos como Diario de Sevilla (1999), en un proceso de creación de periódicos en toda la región, que prácticamente acaba de culminar con la creación de Jaén Hoy.

Inevitablemente, habló en la transformación digital que Diario de Cádiz, como todos los periódicos ha vivido en la última década, antes de que se abriese un espacio para el diálogo y el debate con el público que acudió a la convocatoria del Ateneo.