El Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real nombra a sus 'Puertorrealeños de Honor'

El Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real celebrará el próximo 23 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José, su tradicional inicio de año. En el acto se procederá a la entrega de los diferentes premios literarios organizados por la entidad durante el pasado año y se otorgarán las distinciones a los ‘Puertorrealeños de Honor’ que vienen a reconocer a diferentes entidades, colectivos y personalidades de la localidad por su labor en la defensa y promoción de la cultura, la investigación, la sociedad o el deporte de la villa.

Respecto a los premios literarios, en la que ha sido la sexta edición del ‘Concurso de poesía Rosa Butler’, el ganador fue el malagueño Antonio Jesús García Pereyra, por su poema ‘Vestida con la voz’. En este mismo certamen recibirá una mención especial el portuense Juan Luis Rincón Ares, autor del poema ‘Poética moral’.

Por su parte, el ‘V Concurso de Sonetos Hernán de Usero’ ha tenido a Iván Blanco Chacón (Madrid) como ganador, con ‘Flores del páramo’.

Uno de los premios literarios más destacados del Ateneo de Puerto Real es el concurso de novela de ciencia ficción ‘Isaac Asimov’, que el madrileño José Carlos Vara Mata ha ganado en su novena edición con la obra ‘Los algoritmos del Alba’.

En este certamen se han entregado además tres accésits para: Jorge Moratal Romeu (Madrid), autor de ‘Miguel contra el Tiempo’; Teresa Buzo Salas (Georgia, EE.UU), por su obra ‘El Inacabado’; y Manuel Ramírez Garrastacho (Oslo, Noruega), por ‘50.000 días’.

Reconocimiento a los puertorrealeños de honor

Además de la entrega de premios de los concursos literarios, el acto va a suponer un homenaje a distintas personas de la ciudad, que van a ver reconocidas sus trayectorias en distintos ámbitos con los premios ‘Puertorrealeños de honor’.

En la categoría de Historia lo va a recibir Rafael Anarte Ávila, docente e historiador gaditano residente en Puerto Real, por su labor como miembro de la Asociación de Amigos de la Ciencias Sociales Aula XVI (de la que fue secretario), en las Jornadas de Historia de Puerto Real.

En la categoría de Comunicación, serán reconocidas como ‘Puertorrealeñas de honor’, las hermanas Cati, Gema y Belén Rosendo, por su dedicación en los medios de comunicación locales y provinciales desde donde han contribuido a la difusión de la actualidad de nuestra Villa. Estas tres profesionales de la comunicación han desempeñado su labor durante décadas en medios como Radio Puerto real y Tele Puerto Real, entre otros.

Otras hermanas, Ana y Paula del Corral, van a recibir la distinción en la categoría de Promoción Cultural. Ambas son las gestoras de la empresa ‘De Ida y Vuelta’, dedicada a la difusión cultural y a la promoción tanto de la historia como del turismo de la provincia de Cádiz.

En la categoría de Investigación la distinción la recibirá el investigador puertorrealeño, Francisco Medina Mena. Doctor en Física y Catedrático del departamento de Electrónica y Electromagnetismo en la Universidad de Sevilla, es miembro de la Academia de Electromagnetismo del MIT desde 2005 y miembro del IEEE desde 2010.