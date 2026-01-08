El IES la Jarcia de Puerto Real recibe el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que reconoce la excelencia de la enseñanza del francés

El Ministerio Asuntos Exteriores francés ha concedido el sello de calidad educativa Label FranceÉducation 2025 al IES La Jarcia de Puerto Real. El instituto de la Villa (centro plurilingüe) es uno de los dos centros educativos de Andalucía, junto al IES Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva) que han recibido el sello en 2025. Además, otros 12 centros educativos que ya lo habían obtenido en años anteriores, como el CEIP Reggio de Puerto Real que lo obtuvo en 2019, lo han renovado también en 2025.

Con 129 centros, España es el país con la mayor red de centros Label FrancÉducation, 38 de ellos en Andalucía, y desde ahora cuatro en la provincia de Cádiz. Además de los dos centros de la Villa, se mantienen el CEIP Reyes Católicos de Cádiz y el IES Federico García Lorca de Algeciras.

Andalucía se convierte así en una de las comunidades autónomas con más centros galardonados con este sello, que reconoce el trabajo de los centros educativos que ofrecen a su alumnado una enseñanza reforzada en francés y les permite profundizar en el conocimiento de la lengua y cultura francesas.

El sello Label FrancÉducation se concede a los centros educativos que ofrecen una enseñanza bilingüe en francés de excelencia y participan en la promoción de la lengua y cultura francesas. La concesión de este sello implica, además, formar parte de la red mundial Label FranceÉducation, que concede acceso privilegiado a servicios que refuerzan la calidad de la enseñanza dispensada, tales como, sesiones de formación para el profesorado, apoyo económico a proyectos de innovación educativa, intercambios de experiencias entre los responsables de los centros de la red o acceso a múltiples recursos online. El Institut français de España mantiene un vínculo privilegiado con estos centros y les proporciona un acceso a las diferentes herramientas de la red cultural francesa en el extranjero (IFcinéma, Culturethèque, recursos Canopé…).