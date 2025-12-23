La Junta compra la residencia de estudiantes Bahía para convertirla en la residencia escolar Las Canteras

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para garantizar el servicio de alojamiento y manutención del alumnado de la Residencia Escolar Las Canteras, en Puerto Real. Tras un exhaustivo análisis técnico y económico, la Junta de Andalucía ha formalizado la adquisición directa de un complejo de 23 viviendas unifamiliares adosadas por 3.275.000 euros. En concreto, se trata de un complejo que hasta hace poco funcionaba precisamente como residencia de estudiantes, y que se sitúa a apenas 800 metros del IES Virgen del Carmen, donde se ubicaba la Residencia Escolar. “Esta medida ofrece una solución estable, segura y eficiente a la situación de excepcionalidad que vivía el centro desde 2023”, dice la Junta

Asimismo, se ha previsto una inversión adicional de aproximadamente 400.000 euros para las obras de adecuación. Estos trabajos se centrarán en la redistribución de los espacios de la planta semisótano, dotar al edificio de nuevas instalaciones, principalmente cocina y comedor, y mejorar la accesibilidad y la instalación de sistemas de protección contra incendios y evacuación.

De esta manera, la inversión total de la Junta de Andalucía para la nueva sede de la Residencia Escolar Las Canteras asciende a casi 3,7 millones de euros. La decisión de adquirir este nuevo inmueble responde a criterios de eficiencia económica y rapidez de ejecución. Los informes de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) estimaron que la reparación integral de la antigua sede rondaría los 5,5 millones de euros, mientras que la construcción de una nueva planta alcanzaría los 10 millones de euros. La compra de este complejo, formalizada el 5 de diciembre de 2025, representa un ahorro significativo de recursos públicos y una mayor agilidad administrativa. El nuevo recinto tiene capacidad para al menos 126 residentes y cuenta con espacios idóneos para su adaptación a los usos propios de una residencia escolar.

Se estima que el nuevo centro entre en funcionamiento el próximo curso escolar 2026-2027. Con esta actuación, el Gobierno andaluz reafirma su compromiso con la equidad educativa, garantizando que el alumnado que reside lejos de sus hogares o se encuentra en situaciones familiares especiales disponga de unas instalaciones dignas, modernas y seguras.

Como cabe recordar, en julio de 2023, durante las obras de reforma del IES Virgen del Carmen se detectaron deficiencias graves en el forjado de la planta baja de la antigua residencia. Los informes técnicos concluyeron que el edificio no reunía las condiciones de seguridad necesarias, lo que obligó a la Consejería de Desarrollo Educativo a buscar alternativas inmediatas para no interrumpir el servicio educativo. Para garantizar la continuidad del alojamiento y manutención del alumnado durante los cursos 2023-24, 2024-25 y el actual 2025-26, la Junta de Andalucía ha destinado un total de 2,77 millones de euros en contratos de servicios externos, asegurando que ningún alumno se viera perjudicado por el cierre del inmueble original.

Las residencias escolares son centros públicos para estudiantes que cursan estudios fuera de su localidad de origen por cuestiones socioeconómicas, por pertenecer a núcleos de población rural diseminados o por cualquier otra circunstancia que dificulte su continuidad en el sistema educativo. Este servicio compensador e integrador, impulsado por la Junta de Andalucía, es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia en el sistema educativo que garantiza la igualdad de oportunidades y la equidad en la educación.