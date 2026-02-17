Incendio en una vivienda de Puerto Real: muere un perro y otros tres resultan heridos

Los Bomberos de los parques de Tres Caminos y Cádiz, del Consorcio Provincial, tuvieron que intervenir la pasada madrugada en Puerto Real en un incendio que se originó en una vivienda situada en la calle Vejer.

Según ha informado el Consorcio, en el momento del origen del incendio, se encontraba en el interior de la misma una persona y varios perros, que ya habían sido atendidos por la Policía Local, aplicando extintores, a la llegada de los Bomberos.

Aunque la persona que ocupaba la vivienda ya se encontraba en el exterior de la misma, los bomberos inspeccionaron su interior para localizar a uno de los cinco perros que, según el hombre, le acompañaban. Y es que solo se habían localizado a cuatro de ellos: tres con daños por quemaduras y otro fallecido. El quinto animal, al parecer, habría huido atemorizado.

Tras comprobar que la casa estaba vacía, los Bomberos se aseguraron de la completa extinción del fuego y refrescaron la zona incendiada, que se concentraba en un mueble de madera del salón-dormitorio, afectando en menor medida a otro mobiliario cercano.

En la intervención, junto a los Bomberos participaron agentes de la Policía Local y Policía Nacional. Los animales rescatados con vida han sido tratados por un veterinario y se encuentran en buen estado, recuperándose de sus heridas.