Incendio en el Río San Pedro: El Ayuntamiento de Puerto Real busca alternativas a las tres viviendas precintadas

Durante la pasada madrugada, un incendio declarado en un garaje comunitario del edificio Miramar, en la barriada del Río San Pedro, ha provocado una importante movilización de efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. El fuego, que comenzó alrededor de las 02:40 horas y todos los ocupantes del edificio, que consta de 124 viviendas, fueron desalojados, aunque posteriormente pudieron regresar a sus viviendasla gran mayoría.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, se desplazó a primera hora de la mañana hasta la zona afectada, acompañada de la arquitecta municipal para comprobar posibles daños estructurales. De momento, "se han precintado tres viviendas (bajos situados encima de la zona a priori más afectada) y se ha podido comprobar que la instalación del saneamiento general del edificio ha sido afectada incidiendo en la habitabilidad de las viviendas", dice el Ayuntamiento.

El consistorio puertorrealeño se ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas afectadas para ayudar en lo posible. De hecho, durante la mañana se ha estado buscando alojamiento para las familias de las tres viviendas que, por seguridad, han sido precintadas ante la aparición de grietas. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos afectados tanto el Centro Cívico como las instalaciones deportivas de la barriada (Sala de Barrio y campo de fútbol) para que puedan hacer uso de las duchas y aseos.

La alcaldesa envía un mensaje de apoyo a los vecinos y vecinas del edificio “permaneceremos en contacto con ellos para ayudar en lo posible”, ha señalado. Por último, Aurora Salvador ha querido reconocer una vez más el trabajo del Cuerpo de Bomberos, personal sanitario y efectivos de la Policía Local y Nacional desplazados hasta la zona.