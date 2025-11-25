La I Jornada de Pesca Responsable ‘Villa de Puerto Real’ reunió a 16 embarcaciones en la Bahía

El pasado sábado 22 de noviembre se celebró con gran éxito la I Jornada de Pesca Responsable ‘Villa de Puerto Real’, organizada por la Asociación Gaditana de Formación y Actividades Náuticas, una cita que tuvo como eje central la pesca responsable y la solidaridad.

La actividad comenzó al amanecer, con la salida desde sus respectivos puertos base de las dieciséis embarcaciones que participaron en la Jornada. Los participantes se enfrentaron a una jornada técnica marcada por un viento de componente norte y una bajamar en la Bahía de Cádiz a las 10:00 horas, factores determinantes que obligaron a los patrones a afinar sus estrategias para lograr las mejores capturas bajo un ambiente de sana competitividad y compañerismo.

Sobre las dos de la tarde, ya en tierra, los participantes se dieron cita en la calle Bolonia, en la Freiduría El buzo, donde se celebró el pesaje de todo lo capturado para establecer los premios de esta primera edición, según el peso y medición de los ejemplares pescados. En el cuadro de honor, la embarcación ‘Kirdan’, de Chema Prieto, ganó el premio a la captura de mayor peso, con una dorada de 1,864 Kg.

Tripulantes de la embarcación ganadora del premio a la mayor pieza capturada / A. M.

En cuanto a los premios según las capturas totales de cada embarcación, el primer premio lo obtuvo el barco ‘Masavir’, de José Vega, con una pesca total de 8,421 Kg. Una capturara muy por encima del resto de participantes.

El segundo clasificado, fue la embarcación ‘Eramaet’, de Jesús Barra, con 2,435 kg; mientras que el tercer puesto lo obtuvo la tripulación de ‘Pescaito Uno’, de Levi Orta, que logró 2,050 Kg.

Finalizada la competición, los asistentes disfrutaron de un tradicional menú marinero en las instalaciones de la Freiduría y Marisquería El Buzo. Durante la sobremesa, se entregó un obsequio a cada patrón por parte de la empresa de señuelos For-tunna. El broche de oro lo puso el sorteo de regalos, que incluyó material deportivo de alta gama (cañas y carretes) y el premio estrella: un jamón de 7 kilos donado por la empresa ROYCU, que recayó en manos del socio Agustín González Mota.

Este evento también organizó una acción benéfica, colocando una ‘Nevera Solidaria’ que recogió donaciones de pesca para familias vulnerables, así como también se hizo una recogida de alimentos destinados a un ONG. Los organizadores han agradecido la ayuda de los patrocinadores: Joyería Otero y Tele Puerto Real, así como a las firmas y empresas colaboradoras.