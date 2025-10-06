Gran éxito del XIII Concurso Solidario de Pesca ‘Virgen Del Pilar’
La totalidad de las capturas, más de 100 kilos, fueron donadas al Banco de Alimentos de Cádiz
Puerto Real ya sabe qué hacer y cómo actuar ante un maremoto
El pasado sábado 4 de octubre tuvo lugar el XIII Concurso Solidario de Pesca ‘Virgen Del Pilar’, organizado por la Guardia Civil (Compañía de Vejer) y en el que la Asociación Gaditana de Formación y Actividades Náuticas colaboro como organización.
La participación fue masiva, ya que se logró reunir a 37 embarcaciones ocupadas por más de un centenar tripulantes en total. La jornada se presentó con un día idóneo para la práctica de este deporte, colaborando así a la culminación del mismo con la entrega de trofeos a los primeros premios y entidades colaboradoras, para posteriormente realizar un sorteo de material de pesca entre todos los asistentes que superaban las doscientas personas.
En lo referente al torneo, el premio a la mayor pieza lo obtuvo la embarcación número 32, llamada ‘JLC’, que logró capturar un robalo de 3,525 Kg. Por su parte, los premios a las mayores capturas, según el peso, fueron para las embarcaciones: ‘Carbonero’, con 8,675 kgs; ‘Piluchito’, con 6,990 kgs; y ‘Masavir’, que pescó 6,595 kgs.
Cabe destacar que la totalidad de las capturas, más de 100 kilos, fueron donadas al Banco de Alimentos de Cádiz y que la recaudación de las inscripciones fueron destinada a la Asociación Española de Enfermos de Pompe, una de las consideradas como enfermedades raras.
Por otro lado, en el transcurso del torneo, el vicepresidente de nuestra Asociación Gaditana de Formación y Actividades Náuticas, José María Jiménez Villapando, recibió un reconocimiento por su trabajo, agradeciendo este la confianza de los organizadores y ofreciendo su colaboración para futuras ediciones, dada la excelente relación de la entidad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
