Gran éxito del XIII Concurso Solidario de Pesca ‘Virgen Del Pilar’

El pasado sábado 4 de octubre tuvo lugar el XIII Concurso Solidario de Pesca ‘Virgen Del Pilar’, organizado por la Guardia Civil (Compañía de Vejer) y en el que la Asociación Gaditana de Formación y Actividades Náuticas colaboro como organización.

La participación fue masiva, ya que se logró reunir a 37 embarcaciones ocupadas por más de un centenar tripulantes en total. La jornada se presentó con un día idóneo para la práctica de este deporte, colaborando así a la culminación del mismo con la entrega de trofeos a los primeros premios y entidades colaboradoras, para posteriormente realizar un sorteo de material de pesca entre todos los asistentes que superaban las doscientas personas.

En lo referente al torneo, el premio a la mayor pieza lo obtuvo la embarcación número 32, llamada ‘JLC’, que logró capturar un robalo de 3,525 Kg. Por su parte, los premios a las mayores capturas, según el peso, fueron para las embarcaciones: ‘Carbonero’, con 8,675 kgs; ‘Piluchito’, con 6,990 kgs; y ‘Masavir’, que pescó 6,595 kgs.

Cabe destacar que la totalidad de las capturas, más de 100 kilos, fueron donadas al Banco de Alimentos de Cádiz y que la recaudación de las inscripciones fueron destinada a la Asociación Española de Enfermos de Pompe, una de las consideradas como enfermedades raras.

Por otro lado, en el transcurso del torneo, el vicepresidente de nuestra Asociación Gaditana de Formación y Actividades Náuticas, José María Jiménez Villapando, recibió un reconocimiento por su trabajo, agradeciendo este la confianza de los organizadores y ofreciendo su colaboración para futuras ediciones, dada la excelente relación de la entidad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.