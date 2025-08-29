La Hermandad de la Soledad de Puerto Real celebra este sábado su XXXVIII Velada Benéfica

La Hermandad de la Soledad de Puerto Real va a celebrar este sábado, 30 de agosto, a partir de las 21:00 horas, su XXXVIII Velada Benéfica en la Plaza Madre Loreto. El evento busca recaudar fondos para la Residencia de Mayores Joaquina de Vedruna.

La velada, que un año recordará la memoria de Juan Lacalle Ferrer, contará con la participación de destacadas actuaciones, garantizando una noche llena de música y entretenimiento para todos los asistentes. El evento será presentado por José María Chanivet Guerrero, ‘Chani’.

El cartel de artistas incluye la actuación de la chirigota "Una mala tarde la tiene cualquiera (Chirigota del Pollo), y también habrá Carnaval con la ‘Mini Antología Los Piriñacas’, de Chiclana.

El baile lo pondrá la Academia Roma, que presentará coreografías de baile urbano a cargo de Saray Huertas y baile flamenco por Tere Andreu. El programa de actuaciones continuará con la música del grupo ‘Son de Cai’, para cerrar la fiesta con el DJ Álvaro Chanivet.

Además de esto, la hermandad vuelve a poner en marcha su tradicional tómbola benéfica, en la que han colaborado infinidad de empresas, comercios locales y vecinos; así, como con un servicio de barra con precios populares. La Hermandad de la Soledad, organizadora del evento, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.