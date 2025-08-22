Felipe Salvador ofrecerá la XIII Meditación al Cristo Yacente de Puerto Real

La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Puerto Real ha anunciado que la XIII Meditación al Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, que tendrá lugar en los cultos de noviembre, será pronunciada por Felipe Salvador Vías.

Hermano de la corporación del Viernes Santo y muy vinculado desde siempre al mundo cofrade, Felipe Salvador Vías ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la Hermandad de la Borriquita, de la que actualmente es Hermano Mayor.

Fue también Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real (2010-2014) y ha sido pregonero de la Semana Santa de Puerto Real en 2015, además de autor de numerosos pregones y exaltaciones en distintos lugares de la diócesis.

En otras facetas, Salvador Vías destaca en el ámbito de la comunicación cofrade, siendo desde hace años responsable del programa Estandarte de Tele Puerto Real.

Cabe destacar también su vinculación con la Hermandad de la Soledad, en la que fue costalero del paso de palio durante varios años, y también en el Vía Crucis Diocesano celebrado en Cádiz en 2011.