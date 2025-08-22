La Hermandad del Rocío de Puerto Real celebra este sábado su Festival Rociero

El Pitu y Pedro Campos durante una actuacion en la Hermandad del Rocío

Este sábado, 23 de agosto, a partir de las 21:30 horas, la Hermandad del Rocío de Puerto Real va a celebrar su ‘Festival Rociero’. Será en los Jardines del Gallinero, junto a la Casa de Hermandad. En esta ocasión, los hermanos van a destinar la recaudación del evento a ayudar a la Residencia de Mayores ‘Joaquina de Vedruna’.

El evento contará con un variado cartel artístico en el que participarán academias de baile, cantaores, músicos y grupos locales, ofreciendo una velada de arte, solidaridad y convivencia.

En el apartado de baile estarán presentes las academias de María Pozo y la de Rocío Campos. El cante correrá a cargo del grupo ‘Mar Salá’, Camino Campos, Arturo Campos, Andrea Cárdenas, Rocío Armario y Salvador García ‘Pitu’.

En el escenario también sonarán las guitarras de Pedro Castillo y Pedro Campos, así como la percusión de Manuel Campos y Julián Campos, completando así un cuadro flamenco de primer nivel, al que se suma la gaita rociera de Pedro Márquez.

La cita estará presentada por Claudia Armario y contará, además, con un ambiente festivo en el que los asistentes podrán disfrutar de una degustación de pinchitos, pescaíto frito y montaditos a precios económicos.

El Festival Rociero está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real y busca no solo fomentar la cultura flamenca y rociera, sino también contribuir a una causa solidaria en beneficio de las personas mayores residentes en la institución Joaquina de Vedruna.

Además, pretende ser un evento respetuoso con el medio ambiente, ya que la hermandad se una al reto de ‘Residuos Cero’. Por lo tanto, habrá que comprar un vaso reutilizable, al precio de un euro, en el que se servirán las bebidas para evitar el excesivo consumo de plásticos.