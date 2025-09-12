El futuro vivero de empresas del CEEI Bahía de Cádiz en Puerto Real cambia de ubicación

A finales de marzo de 2023, la entonces alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya (PSOE) y la presidenta de la Fundación CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) Bahía de Cádiz, Carmen Romero, firmaron un convenio de colaboración, a través del GEN, para que Puerto Real tuviese un vivero de empresas y un centro de asesoramiento para emprendedores en el centro histórico de la ciudad.

Este centro se iba a ubicar en la calle De la Plaza 42, entre el local de la Federación de Peñas y el de la Asociación de Pensionistas y Jubilados, muy cerca de la plaza Blas Infante. Sin embargo, ese proyecto se ha modificado con un cambio de ubicación.

Originariamente, el CEEI iba a invertir en esa parcela alrededor de 350.000 euros, de los que 96.800 euros correspondían a la adquisición de la parcela, según la tasación oficial. El Ayuntamiento, a través de GEN, debía de entregar la parcela una vez demolido el edifico actual, algo que no se ha producido porque han surgido “una serie de dificultades que lo han retrasado todo”, según ha explicado el concejal de Urbanismo del actual gobierno, José Antonio Montilla. “Esta opción ha permitido tener el centro de forma más rápida, porque no queríamos llegar al punto de que, cuando nosotros terminásemos el trabajo, el CEEI tuviese que ejecutar su proyecto en muy poco tiempo”.

Pese al cambio de ubicación, este centro no saldrá de la calle De la Plaza, principal vía peatonal de la ciudad. Concretamente, en la primera planta del número 99 (entre Ancha y La Palma). Las instalaciones han sido adquiridas por el CEEI Bahía de Cádiz con fondos propios de la Fundación, “lo que es demuestra la vocación del CEEI de invertir en el territorio y hacer de este vivero una apuesta de futuro en Puerto Real”.

En principio se van a habilitar ocho oficinas de distintos tamaños, y las obras de reacondicionamiento van a muy buen ritmo”, ha explicado la presidenta del CEEI, Carmen Romero, quien señaló, que la previsión es que se pueda inaugurar a principios del mes de octubre.

A partir de ese momento, a través de una plataforma, se podrán ver los espacios de forma virtual, para hacer más adelante jornadas de puertas abiertas en la que los emprendedores interesados podrán conocer las instalaciones.

Con la apertura de este vivero, Puerto Real dejará de ser el único Ayuntamiento de los que forman parte del Patronato de la ‘Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico’, que no cuenta con instalaciones de estas características.

Inversión y creación de empleo

CEEI Bahía de Cádiz es una fundación sin ánimo de lucro que tiene función de interés público y está constituida y apoyada por los principales agentes económicos del entorno de la Bahía de Cádiz. Se constituyó en 1997, fruto de la unión de las entidades de promoción y desarrollo económico, públicas y privadas, más relevantes de la Bahía de Cádiz, siguiendo el modelo CEEI de la Comisión Europea (EU|BIC).

Sus objetivos son estimular la inversión, la creación de empleo y la cultura innovadora, la aplicación de la innovación en el tejido industrial y de servicios en el entorno de la Bahía de Cádiz, realizando para ello distintas actividades y ofreciendo servicios de consultoría integral de orientación y acompañamiento a proyectos empresariales.

Con este objeto, CEEI Bahía de Cádiz ofrece servicios avanzados de consultoría, formación, alojamiento empresarial, y atracción y gestión de Proyecto que contribuyan al desarrollo regional y local.