El CEEI Bahía de Cádiz busca a los mejores emprendedores de Puerto Real

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Instituto Municipal de Promisión (IMPRO), y Diario de Cádiz han convocado la que es la primera edición del Premio Emprendedor Local Puerto Real. La iniciativa, que en años anteriores se ha celebrado en otros municipios de la Bahía, llega por primera vez a la Villa. Concretamente, en este 2025, los galardones se llevan a Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota y San Fernando.

El objetivo de este galardón es incentivar la actividad emprendedora e impulsar, facilitar y apoyar la creación de nuevos empleos. “Pretende potenciar el talento y el emprendimiento de la ciudad, y reconocerlo”, dijo en la presentación, la presidenta del CEEI Bahía de Cádiz, Carmen Romero. Además, debido a la excelente acogida que ha tenido esta iniciativa, se ha optado por entregar dos galardones en cada municipio en el que se convoca el premio: un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500 euros.

A él puede optar cualquier persona física y/o jurídica que haya iniciado una actividad empresarial durante los años 2023 y 2024, que tenga domicilio social en Puerto Real y que siga estando de alta en la actividad. Los interesados podrán presentar sus candidaturas rellenando un formulario, través de la web de CEEI Cádiz, hasta el 30 de septiembre. El jurado estará compuesto por miembros de CEEI Bahía de Cádiz y una representación del Ayuntamiento de Puerto Real.

La principal finalidad del premio es fomentar la actividad emprendedora en los distintos municipios, por lo que aparte de haber tenido que iniciar la actividad durante los años 2023 y 2024 se valorarán otros aspectos. Entre ellos destaca la innovación del proyecto y tecnología empleada, así como la creación de empleo y la sostenibilidad.

“En Puerto Real tenemos una apuesta decidida por el emprendimiento, por una ciudad que siga creciendo a través de los emprendedores, que generan progreso, oportunidades y empleo”, dijo el vicepresidente del IMPRO, José Antonio Montilla, en la presentación del premio, animando a los emprendedores a que presenten sus candidaturas.