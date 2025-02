El fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, ofrece este jueves una conferencia en Puerto Real

Puerto Real/Este jueves, el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real ha organizado una conferencia que tendrá como ponente al Fiscal Jefe de Cádiz, Ángel Núñez Sánchez. La ponencia, que se titula ‘La provincia de Cádiz a vista de Fiscal’, será en el Centro Cultural Rosa Butler, este jueves 13 de febrero, a las 19:00 horas.

El ateneísta y vocal de las Relaciones Institucionales, Federico Fernández Ruiz- Henestrosa, será la persona encargada de su presentación. El acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, tiene entrada libre hasta completar el aforo.

Ángel Núñez tomo posesión de su cargo como Fiscal Jefe dela provincia de Cádiz en mayo de 2022, aunque comenzó su andadura profesional en 1991y casi toda su carrera ha estado vinculada a la Fiscalía de Cádiz, donde fue delegado de Medio Ambiente. De su ambicioso plan de actuación, la FGE destacó la potenciación de la modernización del Ministerio Fiscal y su impulso institucional a nivel provincial.

Según reseñó en su discurso de investidura cono fiscal jefe, tomando el relevo de Ángeles Ayuso, "responsabilidad es lo primero que me suscita asumir la jefatura de la Fiscalía Provincial. Sentido de un deber de cuya medida soy consciente porque creo conocer en profundidad la complejidad de los problemas que padecemos y de los retos a los que nos enfrentamos. Pero faltaría a la verdad si no dijera que siento también una enorme satisfacción personal y profesional. Primero, porque fueron compañeros y compañeras, algunos de mayor antigüedad que yo en la carrera fiscal, los que me animaron —me empujaron casi— a decidirme a optar al cargo. Cualquiera de ellos o ellas podría estar hoy en mi lugar y muy probablemente para hacerlo mejor que yo. El segundo motivo de satisfacción fue obtener el apoyo unánime del Consejo Fiscal en la propuesta para mi nombramiento. Todo ello no hace sino acentuar la responsabilidad que asumo".