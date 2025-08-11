La familia del Francisco Manuel, un joven invidente de Puerto Real, exige una ciudad más accesible

La familia de Francisco Manuel Benítez, un joven invidente de Puerto Real, no cesa en su empeño de hacer de la Villa un lugar más accesible para personas con discapacidad visual. Por ello, este lunes han celebrado una concentración en la Plaza de Jesús, frente a la Casa Consistorial del municipio, para seguir demandando que se coloquen semáforos con señales acústicas, entre otras medidas que hagan más sencilla la vida del joven, y las de otras personas en una situación similar.

En este acto de protesta y reivindicación, la familia ha contado con el respaldo de personas que han empatizado con el joven de 16 años. Los asistentes se han colocado antifaces y vendas en los ojos, para experimentar por unos minutos la realidad que Francisco Manuel vive en su día a día.

“Hoy vengo a pedir algo básico: que mi hijo y todos los vecinos podamos vivir seguros y con dignidad”, dijo Mari Paz Recio, madre de Francisco Manuel, cuando dio lectura a un comunicado. “En todo el recorrido que debe realizar de casa al instituto no hay no un solo semáforo adaptado para personas invidentes, por lo que cada vez que cruza una calle lo hace poniendo en riesgo su vida”, añadió.

Mari Paz Recio junto a Francisco Manuel en la concentración / C. P.

La familia lleva meses reivindicando que se instalen semáforos sonoros o se adapten los que ya existen, así como que se mejore en accesibilidad en muchos puntos en los que “el acerado presenta muchos problemas que se convierten en una trampa mortal para las personas que no pueden ver”.

En definitiva, la familia del joven ha vuelto a insistir en la necesidad de crear entornos seguros para el joven y otras personas en situación similar, porque “la accesibilidad y la seguridad son cuestiones que no pueden esperar. No estamos pidiendo un favor, es un derecho que le pertenece y, hasta ahora, le están negando”.