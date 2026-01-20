La Escuela de Cine de la UCA lleva al Teatro Principal de Puerto Real la proyección de la película 'Golpes'

El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz ofrecerá, a través de la Escuela de Cine, el próximo lunes 26 de enero de 2026, a las 18.00 horas, en el Teatro Principal de Puerto Real, la proyección del largometraje Golpes, el esperado debut en el largometraje del aclamado guionista Rafael Cobos (La Isla Mínima, Modelo 77). La sesión contará con la presencia del propio director, así como de sus protagonistas: Teresa Garzón y Jesús Carroza.

Esta actividad se enmarca en las acciones culturales impulsadas por el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, y su Escuela de Cine bajo la coordinación técnica de Bruto Pomeroy, y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la Fundación Unicaja, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.

Tras la proyección, se ofrecerá un diálogo, abierto a estudiantes y al público general que contará con la presencia del director del film y sus protagonistas. La entrada será libre hasta completar aforo, y las personas interesadas pueden reservar su asistencia a través del teléfono 629 555 896.