Puerto Real ya prepara su Concurso de Agrupaciones del Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del área de Cultura y Fiestas, ha anunciado que en los próximos días se abrirá el plazo de inscripción para participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El certamen se celebrará durante el mes de febrero en el Teatro Principal de Puerto Real, en horario de tarde/noche, y se han previsto hasta cuatro sesiones. La primera se planea para el jueves 12 de febrero, y se dedicará en exclusiva a las agrupaciones de la cantera, con una jornada de infantiles.

Ya la siguiente semana, se celebrará el concurso en su fase de adultos, con dos semifinales el lunes 16 y martes 17 de febrero, y una ‘Gran Final’ el miércoles 18 de febrero. Por su parte, tal y como ocurrió el pasado año, el ‘Concurso de romanceros’ será el viernes 20 de febrero en el Centro Cultural Rosa Butler.

Esta es la intención de la delegación de Fiestas, que ya en anteriores ediciones ha intentado esta fórmula de concurso, separando a las agrupaciones infantiles de las de adultos, aunque dependerá del número de grupos que finalmente se inscriban cuando se abra el plazo.

Las agrupaciones interesadas deberán presentar su solicitud dentro de los siete días naturales posteriores a la publicación de las Bases en el BOP, preferentemente a través de la Sede Electrónica municipal (puertoreal.sedelectronica.es) o en el Registro General del Ayuntamiento, siguiendo lo establecido en la Ley 39/2015.

Cada solicitud deberá ir firmada por la representación legal de la agrupación, acompañada de copia del DNI y un boceto en color del disfraz. En caso de envío por correo o mensajería, el sobre deberá indicar: “Inscripción Concurso Oficial de Agrupaciones 2026”.

En el adelanto de las bases, el Ayuntamiento ha establecido un máximo de 8 agrupaciones infantiles (3 comparsas, 3 chirigotas y 2 cuartetos) y de 14 agrupaciones de adultos (6 comparsas, 6 chirigotas y 2 cuartetos). Además, se establece un máximo de diez romanceros para el concurso. El orden de actuación se determinará mediante sorteo, alternando las diferentes modalidades. El Ayuntamiento informará próximamente de la apertura oficial del plazo de inscripción.