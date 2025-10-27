Detienen a un hombre por múltiples robos con fuerza en comercios de Puerto Real, San Fernando y Cádiz

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Puerto Real a un hombre de 38 años de edad, como presunto autor de numerosos robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de las localidades de Cádiz, San Fernando y Puerto Real.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Provincial de Cádiz, se inició tras detectarse un incremento de robos en distintos negocios de la capital gaditana. Fruto de las gestiones realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, quien había recuperado recientemente la libertad tras cumplir condena en prisión.

Durante un periodo de apenas 26 días desde su salida del centro penitenciario, el detenido habría cometido al menos diez robos con fuerza en locales de diversa actividad, entre ellos establecimientos de hostelería, clínicas veterinarias y aparcamientos públicos. Su principal objetivo era la sustracción del dinero en efectivo depositado en las cajas registradoras de los negocios afectados.

Tras su localización y detención en Puerto Real, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz, acusado de tres robos con fuerza cometidos en la ciudad de Cádiz entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2025.

Una vez analizados los indicios de criminalidad recabados por los investigadores y el elevado número de hechos imputados, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz acordó el ingreso en prisión del detenido.

El Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Provincial de Cádiz mantiene un seguimiento permanente de las personas con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Siempre que se detecta un repunte de robos con fuerza en comercios, se intensifican las labores de investigación y vigilancia sobre reincidentes que, tras obtener permisos o recuperar la libertad, retoman la actividad delictiva aprovechando esos periodos en libertad.