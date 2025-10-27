A prisión un delincuente reincidente de Sanlúcar por intentar apuñalar a un empresario y agredir a dos policías

El arma con la que el ladrón atacó al dueño de un establecimiento

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un conocido y agresivo delincuente, con numerosos antecedentes, por una serie de robos violentos que se iniciaron en el mes de septiembre en Sanlúcar de Barrameda y que generaron "una notable alarma social". Según ha explicado la Policía, el hombre cometió robos con violencia en establecimientos y vehículos.

Las acciones delictivas se cometían principalmente durante la noche. El ahora arrestado forzaba los accesos y empleaba violencia e intimidación contra las personas, ha indicado la Policía en una nota.

Ante la gravedad de los hechos, el Juzgado de Sanlúcar de Barrameda decretó su detención, iniciándose por parte de la Policía Nacional una labor de búsqueda. No obstante, el hombre, siendo plenamente consciente de este dispositivo policial, extremó las precauciones para evitar ser interceptado.

El último de sus robos se produjo el 13 de octubre, cuando accedió de madrugada a una empresa de la localidad, donde sustrajo diversos objetos. El propietario del negocio logró sorprenderle in fraganti y retenerlo momentáneamente, pero el delincuente lo agredió de forma violenta. Llegó incluso a sacar una navaja e intentó clavársela en el pecho. La víctima consiguió zafarse y el agresor huyó del lugar.

Esa misma tarde, el ya detenido volvió a actuar y provocó incidentes en una gasolinera de la ciudad.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato y establecieron un dispositivo para impedir su huida. Finalmente, fue localizado en una calle próxima, donde al verse acorralado, atacó a los agentes con la misma arma blanca utilizada horas antes.

Pese a su violenta resistencia, los policías consiguieron desarmarlo y proceder a su detención. Dos agentes resultaron lesionados como consecuencia de la agresividad mostrada por el detenido.

Al detenido se le imputan los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y atentado a agente de la autoridad. Tras ser puesto a disposición judicial, ha ingresado en prisión.