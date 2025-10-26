El hombre calcinado en Torre Alháquime falleció en un incendio en un olivar

En la tarde de este sábado el cuerpo de un hombre fue localizado en una finca en Torre Alháquime, en la Sierra de Cádiz. Según informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta, se habían recibido varias llamadas que alertaban sobre este hallazgo sobre las 16:15 horas en una finca en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas y se activaba a los cuerpos de seguridad, que iniciaron una investigación.

Así, la Guardia Civil ha informado este domingo que tras las primeras pesquisas todo apunta a una muerte accidental. El levantamiento del cadáver se realizó a las 17.30 horas, después de la inspección ocular de la Guardia Civil y el Puesto de Olvera instruye las oportunas diligencias que serán entregadas en el Juzgado número 2 de Arcos, que esta de guardia.

Desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz han apuntado que efectivos del parque de Olvera acudieron al lugar, requerido por la Guardia Civil, para extinguir un incendio de un olivar en la localidad de Torre-Alháquime. Según apuntan el hombre fallecido sería su propietario, un varón de unos 81 años.

Los bomberos extinguieron el fuego, que afectó a una una hectárea de superficie, y se retiraron del lugar, quedando la investigación en manos de Guardia Civil y con los servicios sanitarios también presentes en el lugar.

El Instituto Armado señala una posible muerte accidental de esta persona en este incendio.